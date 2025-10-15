부안군, “농생명용지 7공구 RE100 기반 첨단산업벨트 조성 최적지”

-서남권 해상풍력 연계 RE100 국가산단 조성 세미나 개최

부안군(군수 권익현)이 새만금 농생명용지 7공구를 RE100 기반 첨단산업벨트의 최적지로 선언하며, 서남권 해상풍력과 연계한 국가산업단지 조성에 본격 시동을 걸었다.

군은 지난 14일 부안 소노벨 변산 에메랄드홀에서 ‘서남권 해상풍력 연계 RE100 국가산업단지 조성 세미나’를 열고, 새만금 7공구를 중심으로 한 부안형 에너지 전환 거점 구축 전략을 집중 논의했다고 밝혔다.

이번 세미나는 농생명용지로 지정된 새만금 7공구를 산업용지로 전환해 해상풍력을 활용한 RE100(기업의 100% 재생에너지 사용) 기반 국가산단으로 육성하기 위한 구체적 추진 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 한국에너지기술원 최종원 박사와 전북연구원 이지훈 박사가 각각 주제 발표를 맡았으며, 원광대학교, 전북테크노파크, 기업재생에너지재단 등 산·학·연 전문가와 시민단체, 군민 등 100여 명이 참석했다.

발표에서는 ▲국가 차원의 RE100 이행 현황과 과제 ▲전북형 RE100 산업단지 추진전략 ▲해상풍력 연계형 에너지 자립 모델 구축 방안 등이 다뤄졌으며, 토론에서는 RE100 실현을 위한 제도적 지원, 기업 유치 방안, 새만금 7공구의 산업용지 전환 필요성이 중점 논의됐다.

정택중 한국RE100협의체 의장이 좌장을 맡은 전문가 토론에는 김영권 전북테크노파크 에너지산업단장, 장대현 군산대학교 교수, 김헌조 알이에너지 대표, 김동주 기업재생에너지재단 팀장이 참여해 부안이 서남권 RE100 산업의 중심축으로 도약할 잠재력을 높이 평가했다.

권익현 부안군수는 “새만금 농생명용지 7공구는 RE100 실현과 산업 고도화를 동시에 이룰 수 있는 전략 요충지”라며 “서남권 해상풍력과 연계한 RE100 국가산단 조성을 통해 새만금이 대한민국을 넘어 글로벌 탄소중립 산업의 메카로 도약하도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

