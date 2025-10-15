‘전북문학’ 통권 300호 발간⋯고하 최승범 선생의 문학혼 잇는다

1969년 창간해 56년의 여정 거쳐 300호 발행 맞이한 순수문학 동인지 '전북문학'

문두근 시인의 축시와 축하 글, 특집 시·수필 작품과 더불어 회원 작품 실려

전북문학’ 통권 300호 표지

"한가지 문학을 일으켜 세우는 길/ 한 생애를 달려왔노니/ 어언 300호를 발행하노니/ 한국문학에 금자탑을 쌓았노니/ 섬진강이 흐르는 그 산하에 들리도록/ 섬진강이 흐르는 그 사한에 가닿도록/ 오늘은 환호 한번 주기 바라오/ 오늘은 갈채 한번 주기 바라오"(전북문학 발해 300호 기념 축시 '바람이 불고 천둥이 쳐도' 중 발췌/문두근 시인)

고하최승범문학기념사업회가 문학 계간지 <전북문학> 2025년 가을호(통권 300호) 특집호를 펴냈다.

<전북문학>은 고하 최승범 선생이 1969년 창간해 약 50여 년간 291집까지 발행한 순수문학 동인지다. 고하 선생 작고 이후인 2023년 가을호부터는 고하최승범문학기념사업회가 그 뜻을 이어받아 간행을 이어오고 있다. 이번 가을호는 문학과 예술의 계절에 맞춰 통권 300호를 기념하는 의미로 기획됐다.

특집호는 문두근 시인의 <전북문학> 300호 발행 축시로 문을 연다. 이어 고하 선생의 제자 송지선·양병호·서철원 세 문인이 직접 추천하는 고하 선생의 시와 타 작가 작품을 함께 탐구하며, 스승의 문학세계를 되짚는다.

또한 송하진 시인이 300호 발간을 기념해 창작한 한글 서예 작품과 김도영 서예가의 기념 서화가 실려 특집호의 품격을 더했다.

이번 특집호에는 지역 문인과 주요 인사들의 축하글도 다채롭게 수록됐다. 특히 고하최승범문학기념사업회 회원이 아닌 지역 내 작가 30여 명이 고하 선생을 기리며 창작한 시와 수필을 실어, ‘전북문학’의 정신과 전통을 함께 기념했다. 이 밖에도 시·수필·문학론 등 회원들의 신작이 일부 게재됐다.

300호 발간을 기념해 고하최승범문학기념사업회는 오는 17일 ‘전북문학 300호 발행 기념 문학제’를 연다. 문학제는 오전 10시부터 전북대학교 국제컨벤션센터 회의실에서 열리며, 총 3부로 구성돼 지난 56년간의 <전북문학> 여정을 되돌아볼 예정이다.

양병호 <전북문학> 발행인은 “통권 300호를 맞이한 ‘전북문학’은 향토에서 발간되는 문학 잡지로 국내 문학사에 길이 남을 장수 문학지”라며 “긴 세월 함께 걸어온 분들과 그 발자취를 되새기고, 앞으로의 문학적 비전을 모색하는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

