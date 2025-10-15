농협전주시지부, 초등생과 함께 ‘농심천심’ 배우다

전주 효자초서 아침밥 교육·전통 벼 수확 체험 진행

아이들 손으로 심고 벤 벼…“쌀 한 톨의 땀방울 알게 됐어요”

15일 농협전주시지부 하양진 지부장이 전주효자초등학교 학생들과 함께 아침밥 먹기 교육과 전통 방식의 벼 수확 체험을 진행했다./전북농협 제공

건강한 식습관과 농업의 가치를 함께 배우는 ‘농심천심(農心天心)’ 교육이 전주에서 열렸다. 농협전주시지부(지부장 하양진)는 15일 전주효자초등학교(교장 고미란) 학생들과 함께 아침밥 먹기 교육과 전통 방식의 벼 수확 체험을 진행했다.

이번 행사는 성장기 어린이들에게 아침식사의 중요성을 알리고, 쌀과 밥에 대한 인식을 바로잡기 위한 취지로 마련됐다. 아침밥을 거르는 아이들이 늘면서 건강 문제뿐 아니라 국산 쌀 소비가 줄어드는 현실을 체험 중심 교육으로 극복하겠다는 뜻이 담겼다.

아이들은 지난 5월 직접 손으로 심은 벼를 이날 낫으로 베고, 탈곡과 도정까지 전통 방식으로 체험했다. 하양진 지부장과 고미란 교장도 일일 농부로 나서 학생들과 함께 벼를 털고 이삭을 만지며 수확의 기쁨을 나눴다.

벼를 심고 베는 과정을 직접 경험한 학생들은 “쌀 한 톨이 이렇게 많은 손길을 거친다는 걸 처음 알았다”며 “이제 밥을 남기지 않겠다”고 말했다.

농협전주시지부는 이번 체험을 통해 아이들이 농업인의 노고를 이해하고, ‘농부의 마음이 곧 하늘의 뜻’이라는 농심천심의 의미를 몸소 느끼길 바랐다. 하양진 지부장은 “오늘의 체험이 쌀의 소중함과 농업인의 땀을 기억하는 값진 시간이 되었길 바란다”며 “앞으로도 청소년들이 농업과 농촌의 가치를 배우고 공감할 수 있는 다양한 교육을 이어가겠다”고 말했다.

농협 전주시지부는 지역 학교와 연계해 ‘아침밥 먹기’ 캠페인과 농업 체험 프로그램을 지속적으로 확대할 계획이다. 밥 한 끼 속에 담긴 농부의 정성과 우리 땅의 생명력을 전하며, 다음 세대의 ‘농심’을 키우는 작은 씨앗을 뿌리고 있다.

