농어촌 기본소득 선정지 탈락 ‘모르쇠’ 정치권에 무주군민들 뿔났다

동반탈락된 인접 진안, 장수군의회와 대조적 행보 보이는 무주군의회에 '공분'

진안군의회 동창옥 의장과 군의원 전원이 22일 군청 기자실에서 기자회견을 하고 있다. / 진안군의회

지역소멸 위기 극복을 위해 정부가 내놓은 ‘농어촌 기본소득’ 선정 1차 심사에서 무주군 탈락소식이 전해진 후 군민들이 받은 상실감과 허탈함이 말할 수 없이 크다.

여기에 지역 정치인들의 ‘강건너 불구경’이 성난 민심에 기름을 붓고 있다는 지적이다.

특히, ‘모르쇠’로 일관하고 있는 무주군의회는 비난 대상의 한 가운데 서있다.

무주읍의 유 모 어르신(84)은 “도내에서 우리 무주와 함께 탈락된 진안과 장수군의회는 사업대상지 확대를 요구하는 성명서 발표와 개선을 촉구하는 적극 행보를 보이고 있음을 언론을 통해 알게 됐다”면서 “옆 동네 정치인들은 저토록 민심을 잘 헤아리는 적극활동을 펼치는데, 대체 우리 지역 정치인들은 뒷짐진 채 ‘강건너 불구경’만 하고 있으니 한심할 따름이다”라고 쓴소리를 쏟아냈다.

한편 기본소득 도입 필요성에 대한 군민 공감대를 형성하고 대내외에 무주가 기본소득 시범지역으로 최적지임을 대내외에 알리기 위해 지난 1일 열린 ‘농어촌 기본소득 시범사업 선정 촉구 범군민 결의대회’에는 자발적으로 1000여 명이 넘는 주민들이 참가하며 선정을 염원하는 등 큰 기대감을 보인 바 있다. 무주군민 20명에 1명 꼴로 나와 열정과 간절함의 단면을 보여줬다는 평가도 따른다.

결의대회에도 참여했다는 주민 이 모씨(58·무주읍)는 “농어촌 기본소득 대상지역이 되면 주민 1인당 월 15만 원이 지원되는 것이 얼마나 주민들에게 큰 위로와 힘이 되는 지 지역정치인들은 피부로 느끼질 못하는 모양”이라며 “이런 큰 중대 사안에도 모른 척한다는 건 정치인으로써의 자세를 망각한 것으로 봐야 한다. 앞으로 어디서 마주칠 때 습관적으로 청하는 악수를 당분간 뿌리쳐 볼 생각이다”고 힐난했다.

다른 주민 B씨(63·적상면)도 “이번 선정 탈락으로 군민들의 상처가 생각보다 크더라”며 “이런 상황을 지켜보기만 한다면 정치인의 자격이 없다. 선거 때 투표로 성난 민심을 보여줘야 한다”고 강조했다.

이처럼 이번 ‘농어촌 기본소득 시범지역 탈락’으로 무주군민들이 받은 상실감을 어루만져 줄 정부의 과감한 정책 고려가 요구되고 있으며, 이를 촉구하는 지역 정치권의 적극 행보가 필요하다는 주민 목소리가 높아지고 있다.

향후 군의회를 비롯한 정치권의 움직임에 귀추가 모아진다 .

이번 상황을 두고 "내년 6월 치러질 지방선거에서 추상같은 심판을 내려야 할 것"이라는 주민 수가 결코 적지않아 보인다.

