새만금리더스포럼, 이낙준 작가와의 북콘서트

새만금리더스포럼(회장 고상곤)은 지난 27일 군산시 어린이공연장에서 이낙준 작가와의 북 콘서트를 개최, 큰 호응을 얻었다./사진제공=새만금리더스포럼

새만금리더스포럼(회장 고상곤)은 지난 27일 군산시 어린이공연장에서 이낙준 작가와의 북 콘서트를 개최했다.

이날 북 콘서트에는 고계곤 군산원협 조합장과 기업체 임원, 포럼 회원 및 가족 등 150여명이 참석했다.

이 행사는 새만금리더스포럼가 매년 10월 문화의 밤을 맞아 바쁜 일상 속에서 잠시 쉼을 얻고, 미래의 비전을 공유하는 한편 자녀들에게 새로운 꿈을 심어주기 위해 마련됐다.

이낙준 작가는 이 자리서 자신이 성장 환경, 의사에서 작가가 된 계기 등 자신의 삶을 대중들에게 전달하며 공감과 박수갈채를 받았다.

강연을 마친 이후에는 참석자와의 이야기와 사인회, 기념촬영의 시간을 가졌다.

북 콘서트에 참가한 한 중학생은“평소 유튜브에서 보던 작가님을 실제로 보게되어 매우 재밌고 유익한 시간이였다”며 “자기계발과 진로에 대해 도전의식을 받게 됐다”고 밝혔다.

고상곤 회장은 “북 콘서트에서 함께 나눈 지식과 통찰이 우리 사회의 밝은 미래를 만드는 밑거름이 되기를 소망한다”고 전했다.

한편 새만금리더스포럼은 새만금 군산에 활력을 불어넣고 회원 경쟁력 강화를 통해 지역 발전을 견인하자는 취지로 2018년 ‘아리울 CEO’로 출범했다.

