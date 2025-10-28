tbn전북교통방송, 교통사고 유자녀 돕기 모금공개방송 진행

10월 30일 오후 6시 30분부터 전북도청 야외공연장서

tbn전북교통방송(본부장 장경하)은 오는 30일 ‘제16회 교통사고 유자녀 돕기 모금공개방송’을 진행한다.

교통사고 유자녀 돕기 공개방송은 사회공헌 일환으로 ‘꿈나무에게 희망을’이란 주제를 정하고, 오는 30일 오후 6시 30부터 2시간 동안 전북특별자치도청 야외공연장에서 특집으로 진행될 예정이다.

공개방송은 전북교통방송의 대표 진행자인 조준모가 사회를 맡고, 가수 최성수를 비롯한 구창모, 조정현, 신계행, 전원석, 오로라 등 유명가수들이 출연해 도민들과 함께 흥겨운 무대공연을 이어간다.

전북교통방송은 이날 교통사고 유자녀들을 돕기 위한 기금마련 특집 공개방송을 진행한 뒤 사회복지공동모금회 전북지회를 통해 교통사고 유자녀들에게 성금을 전달할 계획이다.

장경하 본부장은 “올해도 10월 깊어 가는 가을을 맞아 도민과 함께하기 위한 모금공개방송을 준비했다”며 “도민과 청취자들이 이번 뜻깊은 행사에 참여해 공개방송을 즐기고 유자녀를 돕는 의미있는 시간에 함께 해주시길 바란다”고 말했다.

한편 이번 공개방송 실황은 다음 달 9일 오후 3시부터 1시간 동안 주파수 102.5MHz와 동부권 106.1MHz를 통해 녹음 방송될 예정이다.

