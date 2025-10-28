원광대 신문방송학과 학생들 전북일보사 견학

28일 김경수 경제부 기자가 원광대학교 신문방송학과 학생들을 대상으로 특강을 진행했다. 주연휘 기자

원광대학교 신문방송학과 학생들이 29일 오후 전북일보사에서 언론사 체험 시간을 가졌다.

‘언론매체현장실습’(지도교수 김선남 행정·언론학부) 과목의 일환으로 진행된 이날 견학 행사에서 학생들은 전오열 편집국장으로부터 회사 소개와 종이신문제작과정, 언론사 입사 가이드 등의 내용을 수강했다.

또 김경수 경제부 기자가 ‘뉴스가 만들어지는 과정’을 주제로 특강을 진행했다.

학생들은 또한 전북일보 역사전시실 ‘기록의 힘’에 전시된 연대별 보도사진과 옛 신문제작 기기 등을 살펴봤다.

참가 학생은 “학교에서 이론으로만 듣던 내용을 언론사에 직접와서 체험해 뜻 깊은 시간 이었다”고 소감을 밝혔다.

