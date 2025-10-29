군산시의회 "국립 의용소방대 연수원 군산에 유치돼야"

한경봉 시의원 대표발의

군산시의회가 국립 의용소방대 연수원을 군산시에 건립해야 한다고 요구했다.

군산시의회 한경봉 의원은 29일 열린 제278회 임시회 2차 본회의에서 ‘국립 의용소방대 연수원 군산시 유치 촉구 건의안’을 대표 발의했다.

건의안에 따르면 현재 전국적으로 9만 5000여명의 의용소방대원이 활동 중이나 이들을 체계적·전문적으로 교육할 수 있는 국가 단위 전문 연수시설은 전무하다.

또한 지자체별 산발적 교육에 머물고 있어 현장 대응능력과 전문성 강화에 한계가 있는 만큼 국가 차원의 전문 교육 인프라 구축이 시급한 상황이다.

한 의원은 “국립 의용소방대 연수원의 군산시 유치는 이재명 대통령 공약지역으로 포함돼 있다”며 “단순한 시설 건립을 넘어국가 재난 대응력 강화, 전국 의용소방대원의 전문 교육체계 구축, 의용소방 정신 계승, 지역 균형 발전 및 경제 활성화까지 동시에 실현할 수 있는 전략적 국가사업”이라고 말했다.

이어 “군산시는 다양한 재난 유형을 복합적으로 구현하고 실전과 동일한 훈련을 수행할 수 있는 전국 유일의 재난훈련 환경을 갖추고 있다”고 덧붙였다.

특히 한 의원은 “1945년 군산경마장 화재 진압 중 순직한 9명의 의용소방대원을 기리는 ‘의용불멸의 비’와 매년 열리는 위령제 등 의용소방대 역사와 정신을 간직한 도시이기도 하다”면서 “이러한 역사적 배경은 연수원의 정체성과 교육 목표를 강화하는 동시에 전국 의용소방대원의 정신적 결속과 전문성 향상에도 기여할 수 있다”고 강조했다.

시의회는 국립 의용소방대 연수원의 건립 부지를 군산시로 확정하고 예산 반영과 행정 절차를 신속·체계적으로 추진할 것과 군산의 재난 대응 지리·접근성·복합훈련 환경을 반영해 국가 재난 대응 정책 목표 달성에 부합하도록 연수원 설계와 운영을 보장할 것을 건의했다.​

