[속보] 지리산잎새삼 대표 사기 혐의로 구속

전북경찰청 전경/전북일보 DB

속보= 인삼을 판매해 고수익을 보장해 주겠다고 속여 피해자 수백명에게 수십억대의 투자금을 편취한 일당들이 구속됐다. (전북일보 5월 16일, 19일, 29일 5면 보도) 또 경찰은 보증업체 등 관련 일당에 대한 수사를 이어나가고 있다.

전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 사기, 유사수신 등 혐의로 (유)지리산잎새삼 농업회사법인 대표 A씨(50대)와 관계자 B씨(60대)를 구속했다고 31일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨 등은 피해자 100여명에게 1구좌당 3000만원을 내면 소유한 잎새삼 농장의 모판을 분양해 월 50만원과 3년 뒤 원금을 돌려주고 매달 농장과 공장에서 생산한 제품을 제공하겠다고 속여 70억원 가량을 편취한 혐의를 받고 있다.

앞서 전북경찰청은 지난 5월 본보 보도 이후 기존 완주경찰서에서 반부패경제범죄수사대로 사건을 이관하는 등 수사를 확대했다. 이후 경찰은 A씨에 대한 압수수색과 고소장을 접수한 피해자 100여명에 대한 조사를 진행했다.

조사 결과 A씨 등은 투자자를 모집하면서 마치 농촌진흥청이 잎새삼의 효능을 보장했던 것처럼 속였던 것으로 드러났다. 또 실제 보증 능력이 없는 업체들과 법적인 효력이 없는 인증서 등으로 피해자들을 현혹했다.

경찰 관계자는 “피해자 규모와 금액은 더욱 늘어날 수 있다”며 “추가 혐의자들에 대해서도 수사를 계속 진행하고 있다”고 말했다.

