익산시, 조류독감 비상방역체계 가동

소독·예찰 강화 등 지역 내 전염 차단 위해 총력 대응체제 돌입

익산시가 고병원성 조류독감(AI) 확산을 막기 위해 만경강 철새도래지 소독을 실시하고 있다./사진 제공=익산시

익산시가 고병원성 조류독감(AI) 확산을 막기 위해 비상방역체계를 가동하고 전면 대응에 나섰다.

시는 최근 전북특별자치도에서 전북지역 고병원성 AI 위험주의보를 발령함에 따라, 지역 내 전염 차단을 위한 총력 대응체제에 돌입했다고 6일 밝혔다.

시는 만경강 철새도래지와 주요 하천 주변에 소독·예찰을 집중 강화하고 있다. 철새서식지 인근 이동통제초소와 발판 소독시설을 재정비했으며, 소독 차량과 인력을 매일 투입해 차량·인원 통제 및 야생조류 접근 최소화에 주력하고 있다.

또 지역 내 가금농가 123곳을 대상으로 축사 내·외부 소독, 출입 통제, 전용 의복 착용, 야생동물 차단 등 5단계 방역 수칙 이행 여부를 집중 점검하고 있다.

아울러 시는 거점소독 통제초소 3곳을 24시간 운영하며, 축산 차량과 인원에 대한 상시 소독과 이동통제를 병행하고 있다. 이는 가금농장부터 도축장, 사료공장까지 이어지는 주요 방역 경로를 선제적으로 차단하기 위한 조치다.

현재까지 시는 11건의 행정명령과 7건의 방역수칙 공고를 시행·안내하며 실질적인 차단 방역을 추진하고 있다. 행정명령에는 가금농가 외부인 출입 금지, 차량 소독 및 등록제 운영, 철새도래지 축산 관련 차량 및 종사자 진입금지, 가금류 이동제한 등이 포함돼 있다.

시는 모든 가금농가에 철저한 방역수칙 준수만이 지역 피해를 막는 최선의 방법임을 강조하며, 위반 시 가축전염병예방법에 따른 과태료 또는 형사처벌 대상이 될 수 있음을 지속적으로 안내 중이다.

시 관계자는 “겨울철 철새 이동이 본격화되며 고병원성 AI 발생 위험이 매우 높은 시기”라며 “선제적 예찰과 철저한 방역을 통해 시민 불안을 최소화하고, 지역 농가 피해를 막기 위해 행정력을 집중하겠다”고 말했다.

