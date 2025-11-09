[사설] 위기의 농촌학교 활력 찾기, ‘자율중’ 주목

인구절벽 시대, 농촌 작은 학교의 위기가 갈수록 심각해지고 있다. 해마다 문을 닫는 학교가 속출하고, 인접 학교 간 통합도 활발하게 추진되고 있다. 지난해에는 부안군 하서면에 있는 하서초등학교와 백련초·장신초등학교 등 3개 학교가 하나로 통합해 개교했다. 또 남원교육지원청에서는 서부권역의 4개 중학교를 통합한 ‘거점형 적정규모 학교’를 추진해 관심을 모았다. 전북도의회에서는 기숙형 학교와 학부모 거주시설까지 고려한 농어촌 지역 특화 교육모델 개발이 필요하다는 주장도 나왔다.

농촌 작은 학교를 되살려 지역 공동체 복원의 중심 공간으로 활성화시키자는 지역사회의 노력도 여전히 이어지고 있다. 물론 학생수 10명 미만의 너무 작은 학교는 구조조정이 필요하다. 하지만 농어촌 공동체의 연쇄 붕괴를 막기 위해서는 지역 공동체의 중심 공간인 학교를 살리기 위한 노력이 요구된다.

이런 가운데 농어촌 자율중학교가 다시 주목받고 있다. 자율중학교는 초·중등교육법과 그 시행령에 따라 학교 및 교육과정을 자율적으로 운영할 수 있는 학교로, 교육감이 농어촌 학교나 기타 필요하다고 인정하는 학교를 지정할 수 있다. 이렇게 지정된 농어촌의 자율중학교는 심각한 학생 모집난으로 폐교 위기를 겪는 인근 중학교와는 전혀 다른 행보를 보이고 있다. 일반학교와 달리 전국 단위로 학생을 모집하면서 인근 지역은 물론 도시 학생들까지 찾아오고 있다. 실제 농촌 자율학교인 남원 용북중학교는 최근 73명 정원인 2026학년도 신입생 모집에 전국 20여 개 시·군에서 123명이 지원서를 냈다고 밝혔다. 학생수 감소로 한때 폐교 위기에 처했던 이 학교는 2007년 자율학교로 지정되면서 반전을 이뤄냈다. 또 전국 최초의 자율중학교인 완주 화산중학교는 해마다 10대 1이 넘는 경쟁률을 기록하면서 화제를 이어가고 있다.

그렇다고 위기에 몰린 농촌 중학교를 모두 자율학교로 지정할 수는 없는 노릇이다. 다만, 자율중학교의 사례를 모델로, 지역사회와 연계해 교육과정 내에서 특성화된 프로그램을 적극 운영하면서 경쟁력 강화를 위한 노력을 계속해야 할 것이다. 더불어 교육시스템 개편을 포함해 위기의 농촌 학교를 살릴 수 있는 획기적인 수준의 제도적·정책적 지원 방안도 모색해야 할 것이다.

