순창군 귀농·귀촌 유치정책으로 농촌 활력 이끈다
UPDATE 2025-11-24 18:05 (Mon)
순창군 귀농·귀촌 유치정책으로 농촌 활력 이끈다

임남근 웹승인 2025-11-24 17:10 수정 2025-11-24 17:10 
제15회 부산 유기농·친환경·귀농귀촌 박람회 ‘우수 지자체상’ 수상

Second alt text
순창군 직원들이 농업 박람회에서 우수상을 수상하고 기념 촬영을 하고 있다. /사진=순창군 제공

순창군이 국내 대표 농업 박람회인 ‘2025 부산 유기농·친환경·귀농귀촌 박람회’에서 우수지방자치단체 우수상을 수상하며 귀농·귀촌 유치정책의 우수성을 전국적으로 입증했다고 24일 밝혔다.

이번 박람회는 11월 20일부터 23일까지 부산 벡스코에서 개최됐으며, ㈜메세코리아가 주최·주관해 전국 지자체와 관련 기관이 대거 참여한 가운데 귀농·귀촌 유치와 농정 홍보가 활발히 이뤄졌다.

순창군은 △이사정착비 지원 △귀농자 소득기반 조성 △주택 수리 및 신축 지원 △멘토링 프로그램 운영 등 귀농 단계별 전 과정을 아우르는 지원체계를 구축해 왔다. 이러한 체계적인 행정지원과 현장 중심 상담서비스가 이번 수상의 주요 요인으로 꼽힌다.

순창군은 올해 부산 박람회를 포함해 도시민 대상 귀농귀촌 유치 활동을 총 6회 실시하며 1500여 명을 대상으로 홍보하고, 90여 명에게 1:1 맞춤 상담을 제공하는 성과를 거뒀다.

최영일 순창군수는 “순창이 도시민에게 단순한 이주지가 아니라 삶의 터전이자 새로운 기회의 공간으로 자리하길 바란다”며 “이주민과 지역민이 함께 어우러져 살아가는 따뜻한 농촌공동체를 만들어가겠다”고 말했다.

순창=임남근 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

#순창군 #귀농귀촌 #농업박람회
임남근 lng6531@jjan.kr
