회원·가족 건강 관리 ‘앞장’⋯꿈드래·전주병원 맞손

전주병원·호성전주병원과 업무 협약⋯건강검진·예방접종 지원 이외 회원 중 저소득층 대상 의료비 지원 서비스도 제공하기로

꿈드래장애인협회와 전주병원·호성전주병원이 26일 병원 인공신장센터 대회의실에서 업무 협약을 체결했다. 협회 제공

사단법인 꿈드래장애인협회와 전주병원·호성전주병원은 26일 인공신장센터 대회의실에서 지역사회의 건강과 복지 증진 향상을 위해 업무 협약을 체결했다.

협약은 꿈드래장애인협회 임직원과 장애인 회원·가족의 건강검진과 예방접종을 지원한다는 내용이다. 추가로 저소득층을 대상으로 의료비 지원 서비스도 제공하기로 했다.

최정웅 의료법인 영경의료재단 이사장은 “향후 지속적인 상호 협력을 통해 다양한 의료 서비스를 지원하겠다. 이를 통해 지역사회 내 장애인들의 건강 복지 증진에도 이바지하겠다”고 말했다.

하태복 회장은 “우리 협회와 전주병원의 협력이 장애인들의 생활에 긍정적인 변화를 가져오기를 기대한다. 이번 협업이 장애인과 비장애인 모두가 건강한 사회를 만들어가는 초석이 될 것이다”고 했다.

디지털뉴스부=박현우 기자

