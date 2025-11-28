이전기사
임실 덕치 출신 안형숙 선수, 제25회 국제데플림픽 여자볼링 개인전 금메달

박정우 웹승인 2025-11-28 14:23 수정 2025-11-28 14:23 
강원장애인볼링협회 소속 고 안영윤 씨 장녀

임실군 덕치면 출신 안형숙(55·강원장애인볼링협회) 선수가 일본 도쿄에서 열린 ‘제25회 국제 데플림픽 여자볼링 개인전’에서 금메달을 거머쥐었다.

안 선수는 덕치면 회문리 주민 박양례 여사와 고 안영윤씨의 장녀로서 한국 볼링의 이번 대회 첫 금메달을 일궈냈다.

지난 20일 도쿄 히가시야마토 그랜드볼에서 열린 결승전에서 안 선수는 안젤리나 주코바(우크라이나)를 제압, 생애 첫 데플림픽 금메달을 목에 걸었다.

모친 박양례씨는 “우리 가족과 지역에 큰 기쁨과 자랑스런 순간”이라며 “형숙이가 이번 금메달을 통해 많은 사람들에 희망을 주기를 바란다”고 전했다.

임실=박정우 기자

박정우 jwpark4333@daum.net
