여길 봐도 저길 봐도 최철순⋯"마지막까지 볼 수 있어 행복"

‘20년 전북맨’ 최철순 현역 은퇴⋯그라운드 밖에서 제2의 인생 찾기로 전주월드컵경기장 곳곳 최철순 현수막 등 눈길, 포토존 줄 길게 늘어서

30일 전주월드컵경기장 동문 광장 아래에 ‘20년 전북맨’ 최철순의 대형 현수막이 걸렸다. /박현우 기자

인생의 절반이 넘는 시간을 전북현대모터스FC에서 보낸 ‘20년 전북맨’ 최철순(38)이 30일 은퇴했다. 올 시즌을 끝으로 프로 생활을 마무리하고, 축구 선수 최철순 대신 사람 최철순의 삶을 찾을 것으로 알려졌다.

이날 전주월드컵경기장은 여길 봐도 최철순, 저길 봐도 최철순이었다. 그가 전북현대모터스FC에 바친 시간과 열정에 보답하듯 눈을 돌렸다 하면 최철순의 유니폼과 머플러가 보였다. 다들 손에는 전북 구단에서 준비한 최철순 클래퍼가 들려 있었다. 마주치는 사람 대부분 머리부터 발끝까지 온통 최철순뿐이었다.

전주월드컵경기장 동문 광장에서 보이는 간판 아래 최철순의 대형 현수막이 걸렸다.

현수막 속 최철순은 올해 전북에 10번째 별을 달면서 활짝 웃고 있다. 전북이 K리그 우승 트로피를 들어 올리는 역사의 순간을 모두 함께한 최철순은 은퇴하는 올해까지 챔피언에 올랐다. 그 옆에는 “여러분과 함께라서 행복했습니다. 사랑해 그리고 기억해”라는 문구가 적혀 있었다.

30일 전북 팬들이 전주월드컵경기장에 조성된 최철순 벽화 앞에서 인증 사진을 찍기 위해 기다리고 있다. /박현우 기자

팬들은 현수막 아래 곳곳에 자리 잡고 인증 사진을 남겼다. 카메라 앵글에 현수막 전체가 나오게 위치를 잡고는 사진을 찍기 시작했다. 바로 앞 가로등 배너 현수막도 줄을 서야 할 정도였다. 전주성에 새로 조성한 최철순 벽화 앞도 인증 사진을 찍으려는 사람들로 북적였다.

30일 전북 팬들이 11년 전 최철순 선수와 그의 아내를 위해 흔들었던 녹색 풍선을 다시 한 번 힘차게 흔들었다. /박현우 기자

또 경기장에서는 팬들이 최철순을 위해 준비한 이벤트가 진행되면서 눈길을 끌었다.

최철순이 11년 전 2014년 전주성에서 아내에게 프로포즈했던 순간을 다시 연출했다. 당시 녹색 풍선을 날리며 축하해 줬던 팬들은 다시 한번 녹색 풍선을 흔들었다. 이후 최철순 통천 현수막까지 펼쳐 보이기도 했다.

최철순의 이름과 등번호 25번이 새겨진 유니폼을 입고 온 양혜지(27) 씨는 “영원한 전북의 레전드 최철순 선수, 그동안 고생 많으셨다. 앞으로도 저희는 전북이라는 이름으로 함께할 것이라고 믿는다”고 말했다.

10여 년 전부터 전북의 ‘전설’ 이동국·최철순을 응원했다는 이윤경(42) 씨는 최철순 선수에게 하고 싶은 말이 무엇이냐고 묻자 울컥한 듯 보였다. 고민 끝에 나온 대답은 “마지막까지 투지의 사나이, 우리의 최철순을 볼 수 있어 행복하다. 최철순 선수의 머리 박고 뛰는, 그 투지와 땀이 너무 좋았다”였다.

디지털뉴스부=박현우 기자

