전북기업 “주 4.5일제, 아직은 이르다”… 서비스 공백·생산 차질 우려 뚜렷

Trend news
전주상공회의소 도내 210개 기업 대상으로 실시한 조사결과
전북에서 주 4.5일제 도입을 둘러싼 신중론이 뚜렷하게 나타났다. 전주상공회의소가 도내 210개 기업을 대상으로 실시한 조사에서 10곳 중 6곳이 ‘시기상조’라는 판단을 내렸다. 노동시간 단축의 취지에는 공감하지만, 현장에서는 여전히 인력과 비용 부담, 생산 일정 차질 우려가 더 크게 작동하고 있다는 반응이 확인됐다.
조사 결과 응답 기업의 61.9%가 제도 도입에 부정적 입장을 밝혔다. 긍정 응답은 20%에 그쳤다. 제조업은 66.6%가, 비제조업은 59.6%가 “부정적”이라고 답했다. 제조업체들은 근로시간 축소가 곧바로 생산 지연과 작업 효율 저하로 이어질 수 있다는 점을 우려했다. 비제조업은 서비스 공백 확대와 운영 부담 증가가 가장 큰 문제로 꼽혔다.
기업 규모별 차이도 크지 않았다. 대기업의 65.8%, 중소기업의 61.0%가 신중한 입장을 보이며, 기업 규모와 무관하게 인력 운영 부담과 비용 증가에 대한 걱정이 공통적으로 나타났다. 실제 도입 의향을 묻는 질문에서도 56%가 “검토하지 않는다”고 답해 단기 시행 가능성은 낮게 나타났다.
다만 제도 도입이 가져올 긍정적 기대도 존재했다. ‘근로자 삶의 질 향상’(34.8%), ‘업무 효율성 제고’(20.2%), ‘기업 이미지 개선’(15.6%), ‘인재 확보 용이’(14.8%) 등이 대표적이다. 그러나 동시에 ‘서비스 차질’(29%), ‘생산 납기 지연’(27.7%), ‘업종별 적용 한계’(23.1%) 등 현실적 부담이 함께 제기되며 제도의 실효성에 대한 의문도 이어졌다.
기업들은 제도 안착을 위해 가장 필요한 지원으로 ‘임금 보전 등 재정지원’(39.5%)을 첫손에 꼽았다. 세제 인센티브(21.7%), 기술·설비 지원(19.6%), 노사 협의 컨설팅(11.5%) 등도 요구됐다. 준비 기간 없이 도입될 경우 부담이 더 커질 수 있다는 이유에서다.
김정태 전주상의 회장은 “장기적으로는 삶의 질과 기업 경쟁력 모두에 긍정적 효과가 있을 수 있다”며 “서비스 공백과 비용 부담을 줄일 현실적 보완대책이 선행돼야 한다”고 말했다.
이종호 기자
저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지
※ 아래 경우에는 고지 없이 삭제하겠습니다.
·음란 및 청소년 유해 정보 ·개인정보 ·명예훼손 소지가 있는 댓글 ·같은(또는 일부만 다르게 쓴) 글 2회 이상의 댓글 · 차별(비하)하는 단어를 사용하거나 내용의 댓글 ·기타 관련 법률 및 법령에 어긋나는 댓글