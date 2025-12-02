전북기업 “주 4.5일제, 아직은 이르다”… 서비스 공백·생산 차질 우려 뚜렷

전주상공회의소 도내 210개 기업 대상으로 실시한 조사결과

주 4.5일제 도입에 대한 지역기업 인식./전주상의 제공

전북에서 주 4.5일제 도입을 둘러싼 신중론이 뚜렷하게 나타났다. 전주상공회의소가 도내 210개 기업을 대상으로 실시한 조사에서 10곳 중 6곳이 ‘시기상조’라는 판단을 내렸다. 노동시간 단축의 취지에는 공감하지만, 현장에서는 여전히 인력과 비용 부담, 생산 일정 차질 우려가 더 크게 작동하고 있다는 반응이 확인됐다.

조사 결과 응답 기업의 61.9%가 제도 도입에 부정적 입장을 밝혔다. 긍정 응답은 20%에 그쳤다. 제조업은 66.6%가, 비제조업은 59.6%가 “부정적”이라고 답했다. 제조업체들은 근로시간 축소가 곧바로 생산 지연과 작업 효율 저하로 이어질 수 있다는 점을 우려했다. 비제조업은 서비스 공백 확대와 운영 부담 증가가 가장 큰 문제로 꼽혔다.

기업 규모별 차이도 크지 않았다. 대기업의 65.8%, 중소기업의 61.0%가 신중한 입장을 보이며, 기업 규모와 무관하게 인력 운영 부담과 비용 증가에 대한 걱정이 공통적으로 나타났다. 실제 도입 의향을 묻는 질문에서도 56%가 “검토하지 않는다”고 답해 단기 시행 가능성은 낮게 나타났다.

다만 제도 도입이 가져올 긍정적 기대도 존재했다. ‘근로자 삶의 질 향상’(34.8%), ‘업무 효율성 제고’(20.2%), ‘기업 이미지 개선’(15.6%), ‘인재 확보 용이’(14.8%) 등이 대표적이다. 그러나 동시에 ‘서비스 차질’(29%), ‘생산 납기 지연’(27.7%), ‘업종별 적용 한계’(23.1%) 등 현실적 부담이 함께 제기되며 제도의 실효성에 대한 의문도 이어졌다.

기업들은 제도 안착을 위해 가장 필요한 지원으로 ‘임금 보전 등 재정지원’(39.5%)을 첫손에 꼽았다. 세제 인센티브(21.7%), 기술·설비 지원(19.6%), 노사 협의 컨설팅(11.5%) 등도 요구됐다. 준비 기간 없이 도입될 경우 부담이 더 커질 수 있다는 이유에서다.

김정태 전주상의 회장은 “장기적으로는 삶의 질과 기업 경쟁력 모두에 긍정적 효과가 있을 수 있다”며 “서비스 공백과 비용 부담을 줄일 현실적 보완대책이 선행돼야 한다”고 말했다.

이종호 기자

