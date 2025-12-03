전주제일고 동문 이우복, 후배에게 장학금 기탁·역사 특강 지원

전주제일고등학교는 3일 대학수학능력시험을 마친 3학년을 대상으로 장학금 전달식 및 역사 특강을 진행했다./전주제일고 제공

전주제일고등학교(교장 한문수)는 3일 대학수학능력시험을 마친 3학년을 대상으로 장학금 전달식 및 역사 특강을 진행했다.

이날 행사는 전주제일고 27회 졸업생이자 김제 아네스빌CC 대표인 이우복 동문의 후원으로 마련됐다.

이번 기탁으로 3학년 전체 268명에게 1인당 10~15만 원씩 총 3000만원의 장학금이 전달됐다.

또 학생들의 바람직한 역사 인식을 갖도록 하기 위해 방송인 썬킴을 초빙, 특별 역사 강연 ‘친일 청산이 현재의 대한민국에 미치는 영향’을 주제로 특강도 진행됐다.

이우복 동문은 “후배들이 대한민국에 사는 사람으로서 역사의식 함양을 통해 책임과 사명을 깨닫고, 나라와 민족을 사랑하는 성숙한 시민으로 성장하길 바란다"며 “역사적 진실을 올바르게 이해하고 무엇이 정의로운 삶인가 고민하는 젊은이들이 많아질 때 우리 사회가 더 밝이질 것”이라고 밝혔다.

한문수 교장은 “오늘을 살아가는 학생들이 ‘역사를 잊은 민족에게 미래는 없다’는 말을 마음에 새기고, 과거의 아픔과 도전이 미래를 위한 새로운 출발점이 되길 바란다"며 "전주제일고가 길러낸 인재들이 지역과 대한민국의 미래를 책임지는 지도자로 성장하길 기대한다”고 당부했다.

