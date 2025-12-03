tbn전북교통방송, 5일 특집 다큐 ‘낯냄 없는 25년, 또 다른 시작’ 방송

한국도로교통공단 tbn전북교통방송(본부장 장경하)은 오는 5일 tbn 연말특집 다큐멘터리 ‘낯냄 없는 25년, 또 다른 시작’을 방송한다.

이번 다큐멘터리는 전주 노송동에서 25년 동안 이어져 온 ‘전주 얼굴없는 천사’와 관련해 익명의 기부 이야기를 담았다.

자신을 내세우려 하지 않는다는 의미의 ‘낯냄 없는 25년, 또 다른 시작’이란 제목으로, 한 사람이 25년간 지속해 온 선행과 도움을 받은 지역민의 이야기, 그리고 지역사회가 직면한 숙제 등을 다뤘다.

또 그 과정에서 지난 2019년에 발생한 천사 성금 절도 사건부터 문제 해결까지 짧지만 강렬한 시간 속에서 지역사회의 걱정과 해결되는 과정을 생생한 인터뷰와 현장 기록으로 풀어냈다.

tbn 제작진(연출 김승만‧김현정)은 “천사의 얼굴은 끝내 알 수 없지만, 익명으로 시작된 작은 선행이 어떻게 지역의 문화가 되고 또 다른 시작을 향해 이어지는지 전국에 알리고자 다큐멘터리를 제작하게 됐다”고 밝혔다.

한편, 다큐멘터리 ‘낯냄 없는 25년, 또 다른 시작’은 오는 5일 오전 10시 5분부터 1시간 동안 전국 tbn 주파수를 통해 방송될 예정이다.

강정원 기자

