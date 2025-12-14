고창군, ‘사시사철 김치원료 공급단지’ 구축사업 본격

김치산업 전문 설계자문단 첫 가동…320억원 투입 대규모 기반 구축

고창군 사시사철 김치원료 공급단지 조감도. 사진제공=고창군

고창군이 김치산업 경쟁력 강화를 위한 핵심 인프라 구축에 본격 착수했다.

고창군은 지난 11일 군청 2층 회의실에서 ‘사시사철 김치원료 공급단지 구축사업’ 건축 설계용역 착수보고회와 함께 제1차 설계 자문회의를 개최했다. 이날 회의에서는 김치산업의 전문성과 현장성을 강화하기 위해 구성된 김치산업 분야 전문가 5명에 대한 설계자문위원 위촉식도 함께 진행됐다.

‘사시사철 김치원료 공급단지 구축사업’은 대산면 산정리 일원에 국·도·군비를 포함해 총 320억원을 투입하는 대규모 사업으로, 저온저장시설과 절임·전처리 가공시설, 염수 재활용 시설 등을 체계적으로 조성하는 것이 핵심이다. 이를 통해 김치 원료의 연중 안정적 공급체계를 구축하고, 지역 농가와 중소 김치가공업체를 지원하는 산업 생태계 조성을 목표로 하고 있다.

이날 착수보고에서는 절임배추 공장동 배치(안)와 함께 50평 규모 저온저장고 50동 건축 계획(안) 등 설계 초기 단계의 주요 구상이 제시됐다. 참석자들은 생산·저장·가공·물류로 이어지는 동선의 효율성, 향후 운영·관리 체계의 현실성, 친환경·스마트 설비 도입 가능성 등을 중심으로 심도 있는 논의를 이어갔다.

특히 자문위원들은 현장 기술 경험과 김치산업 동향을 바탕으로 시설 규모와 배치의 타당성, 절임·세척·냉장·포장 등 주요 설비 기능에 대해 실무적이고 전문적인 의견을 제시하며 설계 완성도를 높이는 데 힘을 보탰다.

고창군수는 “사시사철 김치원료 공급단지 구축사업은 고창 김치산업의 경쟁력을 한 단계 끌어올리고, 지역 농업과 중소 가공업체의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 핵심 프로젝트”라며 “초기 설계 단계부터 자문단의 전문성을 충분히 반영해 현장에 강한, 완성도 높은 시설을 조성하겠다”고 강조했다.

고창=박현표 기자

