완주형 문화사업 성과…완주문화재단 농식품부장관상 수상

정철우 완주문화재단 상임이사(왼쪽부터 3번째)가 11일 한국프레스센터에서 열린 `농어업인 삶의 질 향상 정책컨퍼런스`에서 농식품부 장관상을 받고 다른 기관 수상자와 함께 단체 기념촬영을 하고 있다. /완주문화재단

완주문화재단이 지난 11일 한국프레스센터에서 열린 농림축산식품부·해양수산부·한국농촌경제연구원 주최 ‘2025 농어업인 삶의 질 향상 정책 컨퍼런스’에서 농식품부 장관상을 수상했다.

이번 상은 농어업인의 삶의 질 향상에 기여한 기관․단체․개인에게 수여되는 표창으로, 올해는 문화․관광․교육복지․생활인구 등 6개 분야에서 총17팀(명)이 선정됐다.

완주문화재단은 ‘다양한 문화가 있는 농어촌: 문화’ 부문에서 성과를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

완주문화재단은 지난 10년간 농촌에서도 누구나 문화를 향유할 수 있는 환경을 조성하고, 고령층․청년․농민․장애인․이주민 등 다양한 지역 구성원들이 문화의 주체로 성장할 수 있도록 지원하는 완주형 문화사업을 장기적 관점에서 꾸준히 추진해 왔다.

특히 △문화이장 △예술농부 △완주 빈집 한달살기 △무장애 문화향유 프로젝트 △농촌의 겨울을 위한 문화농번기 등 주요 사업들은 농촌 문화정책이 단순 복지나 지원을 넘어, 공동체 회복과 지역 정체성 형성을 이끄는 전략적 모델로 자리매김 할 수 있는 사업으로 높게 평가받았다.

정철우 완주문화재단 상임이사는 “앞으로도 완주군민 누구도 배제되지 않는 문화환경을 위해 지역의 목소리에 귀 기울이며, 도농복합인 완주만의 문화적 가치를 더욱 깊고 단단하게 만들어가겠다”고 밝혔다.

한편, 농어업인 삶의 질 향상 정책 컨퍼런스는 2014년부터 매년 연말에 개최되고 있는 행사로, 올해는 ‘미래 성장공간, 기회의땅 : 농어촌의 새로운 가능성을 묻다’를 주제로 진행됐다.

완주=김원용 기자

