더불어민주당 익산갑 지역위 조직 재정비
UPDATE 2025-12-14 19:53 (Sun)
송승욱 웹승인 2025-12-14 14:45 수정 2025-12-14 14:45 
송태규 위원장, 변화·혁신 강조하며 “계파정치 종지부” 다짐

더불어민주당 익산갑 지역위원회(위원장 송태규)가 지난 11일 첫 회의에서 변화와 혁신을 다짐하고 있다. /사진 제공=민주당 익산갑 지역위원회

더불어민주당 익산갑 지역위원회(위원장 송태규)가 조직을 새롭게 정비하고 본격적인 활동에 들어갔다.

송태규 위원장은 지난 11일 첫 회의를 열고 변화와 혁신을 강조하며 박철원 익산시의원을 사무국장으로, 최재현 익산시의원을 사무차장으로 임명했다.

또 전국위원회급 위원장 10명, 상설위원회 위원장 5명, 14개 읍면동 당원협의회장과 운영위원 5명을 인선했다.

이날 송 위원장은 “구태의연하지 않겠다. 고정관념을 버리고 위원 한 분 한 분과 고견을 나누며 바른 길로 가겠다. 잘못된 것은 과감히 바꾸겠다”고 선언했다.

특히 “내년 지방선거에 어느 하나 특혜가 없이 공평하게 익산시민을 위해 일할 참 일꾼을 후보로 낼 수 있도록 노력하겠다”며 “계파정치의 종지부를 찍겠다”고 못박았다.

그러면서 “개혁의 선봉에 서겠다. 앞으로 위원들께서 많은 지혜를 모아주시기 부탁드린다”며 “익산갑 지역위원회가 전국에서 모범적인 위원회가 될 수 있도록 다함께 노력하자”고 당부했다.

익산=송승욱 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지

송승욱 ssw791221@naver.com
