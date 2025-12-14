더불어민주당 익산갑 지역위 조직 재정비

Trend news
송태규 위원장, 변화·혁신 강조하며 “계파정치 종지부” 다짐
더불어민주당 익산갑 지역위원회(위원장 송태규)가 조직을 새롭게 정비하고 본격적인 활동에 들어갔다.
송태규 위원장은 지난 11일 첫 회의를 열고 변화와 혁신을 강조하며 박철원 익산시의원을 사무국장으로, 최재현 익산시의원을 사무차장으로 임명했다.
또 전국위원회급 위원장 10명, 상설위원회 위원장 5명, 14개 읍면동 당원협의회장과 운영위원 5명을 인선했다.
이날 송 위원장은 “구태의연하지 않겠다. 고정관념을 버리고 위원 한 분 한 분과 고견을 나누며 바른 길로 가겠다. 잘못된 것은 과감히 바꾸겠다”고 선언했다.
특히 “내년 지방선거에 어느 하나 특혜가 없이 공평하게 익산시민을 위해 일할 참 일꾼을 후보로 낼 수 있도록 노력하겠다”며 “계파정치의 종지부를 찍겠다”고 못박았다.
그러면서 “개혁의 선봉에 서겠다. 앞으로 위원들께서 많은 지혜를 모아주시기 부탁드린다”며 “익산갑 지역위원회가 전국에서 모범적인 위원회가 될 수 있도록 다함께 노력하자”고 당부했다.
익산=송승욱 기자
