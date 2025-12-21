‘청소년 광한루원 해설사'가 전하는 광한루 이야기 들어보니…

남원시청소년문화의집, 올해 9회 운영하며 문화관광 홍보 춘향제 방문객·타지역 청소년 대상 또래 눈높이 해설 호응

청소년광한루원해설사가 광한루원 앞에서 현장 해설을 진행 중인 모습. /사진=남원시

남원 청소년들이 직접 광한루원 해설사로 나서 지역 문화를 알리는 활동이 큰 호응을 얻고 있다.

남원시청소년문화의집(관장 서대현)은 2025년 한 해 동안 ‘청소년광한루원해설사’ 프로그램을 총 9회 운영해 누적 300여명이 참여하는 성과를 거뒀다고 21일 밝혔다.

‘청소년광한루원해설사’는 남원의 상징이자 대표 관광지인 광한루원의 역사와 이야기를 청소년의 눈높이에서 재해석해 전달하는 프로그램이다. 청소년들이 직접 해설사로 참여하며 지역 문화의 가치를 알리는 데 목적을 두고 있다.

올해 청소년 해설사들은 남원을 방문한 타지역 청소년(아산·익산)을 대상으로 한 해설 활동을 비롯해, 춘향제를 찾은 관광객과 남원시 관내 청소년을 대상으로 현장 해설을 진행했다.

또래 청소년과 관광객을 대상으로 한 친근하고 생동감 있는 해설은 참여자들로부터 큰 호응을 얻으며 청소년이 주체가 되는 문화관광 홍보의 가능성을 보여줬다.

청소년 해설사로 활동한 안민영 학생은 “처음에는 사람들 앞에서 해설하는 것이 낯설고 긴장됐지만, 준비하고 연습하는 과정을 거치며 스스로 한 단계 성장하고 있다는 걸 느꼈다”며 “또래 친구들과 관광객에게 남원의 이야기를 전하면서 청소년도 지역 문화를 충분히 이끌 수 있다는 자신감을 얻는 소중한 경험이었다”고 말했다.

서대현 관장은 “청소년광한루원해설사는 단순한 해설 활동을 넘어 청소년이 지역 문화를 이해하고 직접 전달하며 성장하는 의미 있는 과정”이라며 “앞으로도 청소년들이 지역 문화의 주체로 활약할 수 있도록 다양한 활동을 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

남원시청소년문화의집은 향후에도 청소년광한루원해설사 프로그램을 통해 지역 문화와 청소년을 잇는 참여형 문화관광 활동을 확대해 나갈 계획이다. 관련 문의는 남원시청소년문화의집(063-625-3312)으로 하면 된다.

남원=최동재 기자

