청와대 “정책 생중계, 47개 모든 부처로 확대"

“개방할수록 더 투명해진다는 대통령 국정철학 실천…‘생중계 정부’ 실현”

이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령이 취임 후 도입해 온 ‘정책 생중계’가 정부 각 부처로 확대된다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 브리핑에서 “내년 1월부터 청와대뿐 아니라 47개 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다”고 밝혔다.

이 수석은 “역대 정부 중 최초로 국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심을 가질 만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침”이라며 “상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 알릴 방침”이라고 말했다.

현재 생중계가 이뤄지는 광복절·개천절·국군의날 기념행사 등 주요 일정 외에 일반적인 정책토론회 등도 생중계로 공개하겠다는 것이다.

이 수석은 각 부처에서 판단하기에 생중계가 필요한 행사가 있으면 KTV에 신청하고, KTV는 ‘원스톱’으로 촬영·중계·송출 등을 지원하는 방식이라고 설명했다.

이 수석은 “정책 생중계 확대를 통해 국정 운영의 투명성은 더욱 강화되고 정책 신뢰도도 높아질 것”이라며 “개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정 철학을 과감하게 실천해 열린 정부, 생중계 정부를 실현해 나가겠다”고 말했다.

청와대=김준호 기자

