지난해 군산 해역 해양오염 유출량 감소

해경 관계자들이 계류 선박에서 선저폐수를 수거 중이다. /군산해양경찰서

군산 앞바다의 해양오염 유출량이 감소한 것으로 조사됐다.

8일 군산해양경찰서에 따르면 지난해 발생한 해양오염 사고 유출량은 3.195㎘로 지난 2024년 유출량인 5.163㎘와 비교하면 62% 감소했다. 해양오염 사고 발생 해역은 군산외항이 4건으로 가장 많았으며, 원인은 부주의가 4건, 파선이 2건이었다.

해경은 지난해 해양오염 사고 발생 건수는 6건으로 지난 2024년(7건)과 비슷한 수준이었으나, 사고 발생 시 신속한 파공 부위 봉쇄와 적재유 이적 등 확산 방지 조치로 유출량을 감소시켰다고 설명했다.

실제 해경은 지난해 5월 군산 신치항에 계류 중이던 선박에서 선저폐수 2.5톤을 회수했고, 6월에는 군산 내항 36톤급 선박에서 침수 위험이 감지되자 선저폐수 등 15㎘를 긴급 수거해 오염 사고를 사전 차단했다.

군산해경 관계자는 “사고 발생 초기 신속한 대응으로 추가 유출을 막고, 평소 위험 요소를 사전에 제거하는 예방 중심 방제 정책이 수치로 증명됐다”며 “앞으로도 빈틈없는 사고 대응 태세를 유지해 깨끗하고 안전한 군산 바다를 지켜나가겠다”고 말했다.

김문경 기자

