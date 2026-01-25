재전진안군향우회장 이취임식…윤석정 이임·김종철 취임

지난 23일 전주 그랜드힐스턴호텔서 신년인사회 겸 이취임식 향우·군민·정관계 인사 등 내빈 약 500명 참석 성황

지난 23일 전주그랜드힐스턴호텔에서 열린 재전진안군향우회 제10대-제11대 회장 이취임식에서 향우회 임원진에 둘러싸인 윤석정 이임회장이 김종철 신임회장에게 향우회기를 이양하고 있다. /국승호 기자

(사)재전진안군향우회는 지난 23일 전주 그랜드힐스턴 호텔 5층 그랜드벨라홀에서 윤석정 제10대 회장과 제11대 김종철 회장의 이취임식을 개최했다. 이날 이취임식은 2026년도 재전진안군향우회 신년인사회를 겸해 진행됐다.

행사에는 전국 각지 향우와 군민을 비롯해 진안지역 각급 사회단체장과 임직원, 회원, 공직자, 내빈 등 500명 가량이 참석해 성황을 이뤘다. 안호영 국회의원(민주당·완주진안무주), 전춘성 진안군수, 동창옥 진안군의회의장과 군의원 다수, 전용태 전북도의원, 진안 출신 김종훈 전북자치도 경제부지사, 우범기 전주시장과 남관우 전주시의회의장, 백운 출신 최명권 전주시의원 등이 자리를 함께했다.

윤석정 회장은 이임사에서 “마음이라는 것은 사고팔 수는 없지만 ‘줄 수 있는 보물’이라는 말이 있다”며 “그 보물을 고향 진안에 줘야 한다. 그것이야말로 고향 진안을 사랑하는 것이며, 나아가 나라를 사랑하는 길”이라고 강조했다.

김종철 회장은 취임사에서 “윤 회장님의 뜻을 이어 향우회 발전과 고향 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 약속했다.

윤석정 이임회장은 현재 전북애향본부 총재, 전북일보 사장, ㈜국제해운 대표를 맡고 있으며, 김종철 신임회장은 전 전주시의원과 전 전북도의원을 지냈고 현재는 직원 3500여 명 규모의 대한주택관리㈜ 회장을 맡고 있다.

이웅진 재경진안군민회장은 축사에서 “윤석정 회장의 발자취는 향우회 역사에 길이 남을 것이고, 신임 김종철 회장은 정치와 경영에서 탁월한 리더십을 검증받은 인물”이라며 “고향을 위해 재경과 재전이 더욱 긴밀히 손을 맞잡겠다”고 했다.

전춘성 군수는 “14년 동안 향우회와 진안 발전을 위해 큰 역할을 해오신 윤석정 회장께 깊이 감사드린다”며 “특히 웅치전적지 국가사적 지정과 박병순 시인 기념관 건립을 위해 해주신 헌신은 기억에 오래 남을 것”이라고 회고했다.

시상식에서는 진안군수 감사패(전종균·허정근), 국회의원상(김용일·황순남·김영조·이중철), 도지사 표창장(송재헌·성치헌), 교육감 권한대행 표창장(고용철·김석훈), 전주시장 표창장(전승철·안한영), 재전진안군향우회장 감사패(노욥드 진안점 팀장·황인주 진안군청 행정지원과 주무관) 등이 수여됐다.

진안=국승호 기자

