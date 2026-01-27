전북대 ‘내국인 기숙사 부족 사태’ 일단락

유학생 우선배정 참빛관 다시 내국인 입주 가능토록 협약

전북대 전경사진

기숙사 외국인 유학생 우선 배정 방침으로 내국인 기숙사 부족 논란이 일었던 전북대학교가 유학생 우선 배정 방침을 철회하기로 했다.

전북대는 지난 26일 양오봉 총장을 비롯한 주요 보직교수와 총학생회 회장단(회장·부회장)이 참석한 가운데 간담회를 열고, 내국인 학생들의 주거 불편을 최소화하기 위한 대응 방안을 논의했다.

이날 간담회에서는 올해 급증한 외국인 학생 수요에 대응하면서도 내국인 학생 배정을 확대하기 위해 전주캠퍼스 내 일부 생활관의 수용 인원을 늘리고 훈산건지하우스를 생활관 전용 시설로 활용하는 등의 방안을 추진하기로 했다.

특히 외국인 학생 전용 수용 방침으로 논란이 됐던 참빛관에 내국인 학생들이 대폭 입주할 수 있도록 한 점이 이번 합의의 핵심이다.

전북대와 총학생회는 내국인 학생 입주자 수를 지난해 수준으로 유지하기 위해 상호 협력하기로 했다.

전북대는 이번 합의안을 토대로 구체적 배정안 등이 확정되면 즉시 안내할 예정이다.

전북대 관계자는 “무엇보다 우리 학생과 학부모님께 심려를 끼친 점, 대단히 죄송하다. 앞으로 내국인 학생들의 불편과 우려를 최소화하는 방향으로 생활관 운영 방식을 조정하고, 내국인 학생 배정 확대를 최우선으로 고려했다”며 “총학생회와 긴밀히 협의해 후속 절차를 신속히 추진하겠다”고 밝혔다.

총학생회 역시 이번 합의와 관련해 “내국인 학생의 생활관 입주자 수 증원을 위한 대학 측 노력에 감사하다”며 “인원 증원 등에 따라 파생되는 문제들에 대해서도 대학 측이 관심을 갖고 함께 해결해 나가길 기대한다”고 말했다.

이강모 기자

