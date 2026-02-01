우석대 김성희 교육혁신본부장, 교육부장관 표창

우석대학교 김성희(교양대학) 교육혁신본부장 겸 교무처장

우석대학교 김성희(교양대학) 교육혁신본부장 겸 교무처장이 2025년 대학혁신지원사업 유공자로 선정돼 교육부장관 표창을 받았다.

시상은 지난 29일부터 30일까지 부산 벡스코(BEXCO) 컨벤션홀에서 열린 ‘2025 지속가능발전을 위한 대학혁신포럼’에서 진행됐다.

김성희 교육혁신본부장은 대학혁신지원사업의 성공적인 추진과 교육혁신 프로그램 개발에 기여한 공로를 인정받았다.

특히 김성희 교육혁신본부장은 대학혁신비전과 전략체계를 수립하고 교육과정 인증체계를 마련하는 한편, 교수법 개선과 학습역량 강화 프로그램을 개발하며 교육성과 환류 프로세스를 구축하는 등 체계적인 혁신을 이끌었다.

김성희 교육혁신본부장은 “이번 표창을 계기로 더욱 큰 책임감을 느끼며, 교육환경을 개선하는 데 집중하겠다”며 “학생들의 다양한 요구를 반영한 맞춤형 교육 프로그램을 개발하여, 학생들이 주도적으로 성장할 수 있도록 돕겠다”고 했다.

지난 29일부터 30일까지 부산 벡스코(BEXCO) 컨벤션홀에서 열린 ‘2025 지속가능발전을 위한 대학혁신포럼’에서 우석대 김성희 교무처장이 교육부장관 표창을 받았다./우석대 제공

한편 교육부의 2025년 대학혁신지원사업 성과평가에서 ‘S등급’을 획득한 우석대학교는 이번 포럼에 참가해 학사조직 개편과 융합교육 강화, AI 기반 학생 지원체계 고도화 등의 주요 성과를 공유했다. 또한 이영훈(심리학과 1년) 학생이 대표를 맡고 있는 ‘윈라이프’ 팀과 박시연·이세을(이상 약학과 3년)·최수민(물리치료학과 3년) 학생으로 구성된 ‘W-ings’ 팀이 대학혁신지원사업을 통해 쌓은 성과를 학생 관점에서 발표해 관계자들의 주목을 받았다.

이강모 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지