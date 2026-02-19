“정부, 완주·전주 통합 전폭적 지지를”

통합 찬성단체 완주군민, 완주군의원에 결단 촉구 민주당 당론 채택, 범정부 종합 대책 마련 등 요구

완주·전주 통합 범도민추진위원회는 19일 전주시청에서 기자회견을 열고 발언하고 있다. 강정원 기자

정부가 광역자치단체 행정통합의 데드라인을 이달 말로 제시한 가운데 완주·전주 통합 찬성단체들이 정부에 기초자치단체 통합에 대한 전폭적인 지지를 촉구하고 나섰다.

완주·전주 통합 범도민추진위원회는 19일 전주시청에서 기자회견을 열고 완주·전주 통합에 대한 정부의 관심과 지원을 호소했다.

이와 관련 이들 단체는 정부에 “완주군민이 체감할 수 있는 파격적인 지원을 제시해달라. 청주·청원 통합보다 더 큰 재정 지원을 보장해달라”며 농림축산식품부의 완주 이전, 2차 공공기관 이전 우대, 특례시 승격 등을 요구했다.

더불어민주당에는 완주·전주 통합 당론 채택, 가칭 ‘완주·전주 통합시 설치 및 지원 특례에 관한 법률’ 제정 등을 약속해달라고 했다.

또 이재명 대통령을 향해서도 “국가 수장인 대통령의 확고한 의지만이 오랜 갈등의 마침표를 찍고 전북을 대한민국 균형 발전의 상징으로 탈바꿈시킬 수 있다”며 전북 타운홀미팅에서의 완주·전주 통합 지지를 요청했다. 이를 뒷받침할 범정부 차원의 종합 대책 마련도 촉구했다.

이들 단체는 출향민을 포함한 500만 전북인의 역량 결집도 당부했다. 이들은 “전북애향본부, 재경전북도민회 등 전북 시민사회단체들이 전북 발전의 마지막 열쇠인 완주·전주 통합이 이뤄질 수 있도록 적극 나서달라”며 “여러분의 관심과 응원이 전북 대도약을 이끄는 거대한 사다리가 될 것”이라고 강조했다.

