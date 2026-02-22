이전기사
박효준 익산시애향본부장 취임
박효준 익산시애향본부장 취임

송승욱 웹승인 2026-02-22 14:32 수정 2026-02-22 14:32 
“그간의 경험 토대로 진일보” 다짐

박효준 익산시애향본부장이 21일 익산 궁웨딩에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. /사진=송승욱 기자

박효준 익산시애향본부장이 지역 발전을 위한 열정적인 노력을 다짐하며 21일 취임했다.

익산시애향본부는 이날 익산 궁웨딩에서 본부장 이·취임식 및 정기이사회를 개최했다.

이날 행사에는 윤석정 전북애향본부 총재와 최낙환·김진대 전 익산시애향본부장, 정헌율 익산시장, 강경숙 익산시의회 부의장 등이 참석해 이임하는 김용균 본부장에게 감사의 뜻을 전하고 박효준 본부장의 취임을 축하했다.

Second alt text
21일 익산 궁웨딩에서 열린 익산시애향본부장 이·취임식에서 참석자들이 함께 기념촬영을 하고 있다. /사진=송승욱 기자 

신임 박 본부장은 “본부장으로 취임함에 있어 막중한 책임감을 느끼지 않을 수 없다”면서 “그간의 경험을 토대로 익산시애향본부가 어떻게 하면 진일보할 수 있을까 구성원들과 함께 고민하고, 치열한 토론을 통해 익산시민에게 인정받고 사랑받을 수 있는 단체로 거듭날 수 있도록 열과 성을 다하겠다”고 다짐했다.

한편 신임 박 본부장은 태권도 공인 7단으로 익산 중앙체육관 사범과 태권도 무덕관 전북본관 전임사범, 신태인 체육관 관장, 동이리청년회의소 12대 회장, 동이리JC특우회 27대 회장, 익산시애향본부 사무국장 및 부본부장 등을 역임했다.

Second alt text
21일 익산 궁웨딩에서 열린 익산시애향본부장 이·취임식에서 김용균 이임 본부장(오른쪽)이 박효준 신임 본부장에게 본부기를 이양하고 있다. /사진=송승욱 기자 

익산=송승욱 기자

송승욱 ssw791221@naver.com
