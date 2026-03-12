이원택, 김관영에 ‘내란 끝장토론’ 제안…“정치생명 걸고 진실 밝히자”

계엄 대응 공방 재점화…“문건·기록으로 공개 검증해야” “김 지사도 정치생명 언급…저 역시 책임 걸고 토론 임하겠다”

12일 6·3지방선거 민주당 전북특별자치도지사 경선에 참여하는 이원택 국회의원이 전북도의회에서 기자회견을 하고 있다./사진=이준서 기자

더불어민주당 전북특별자치도지사 주자인 이원택 국회의원이 12일 김관영 전북자치도지사를 향해 12·3 비상계엄 당시 대응을 둘러싼 공개 토론을 제안했다. 김 지사가 최근 “정치생명을 걸겠다”고 한 데 대해서도 “저 역시 당연히 정치생명을 걸겠다”고 맞받았다.

이 의원은 이날 전북도의회 기자회견에서 “내란의 밤을 둘러싼 문제 제기를 네거티브로 몰 것이 아니라 공개된 자리에서 끝장 토론을 하자”고 밝혔다.

그는 행정안전부 지시 전파, 준예산 편성 검토, 35사단 협조체계 유지 등의 문건을 거론하며 “도청이 생산한 기록과 국감 자료가 있는데 말로만 부인하고 있다”고 주장했다.

이어 “납득할 만한 해명 문건이 제시되면 제가 책임질 일은 책임지겠다”며 “도민 앞에서 문서와 기록으로 진실을 가려야 한다”고 강조했다.

이준서 기자

