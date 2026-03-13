고속도로 역주행·정차 불응에 경찰 순찰차까지 들이받은 40대⋯경찰 조사 중

전북경찰청 전경. /전북일보 DB

광주-대구고속도로에서 역주행하다 순찰차까지 들이받은 40대가 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청은 도로교통법 위반 및 공무집행방해 등 혐의로 1톤 트럭 운전자 A씨(40대)를 조사할 예정이라고 13일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 7시 45분께 광주 대구 고속도로를 정상 주행하던 중 46.5㎞ 지점에서 갑자기 유턴을 한 뒤 62㎞ 지점까지 역주행한 혐의를 받고 있다.

또한 A씨는 신고를 받고 출동한 경찰의 정차 지시에 불응하고 다시 유턴해 10㎞ 가량을 도주하다 경찰 순찰차를 들이받아 경찰관을 다치게 한 것으로 파악됐다.

음주운전 정황은 없는 것으로 조사됐다.

경찰은 역주행 사유 등 정확한 경위를 조사 중이다.

김문경 기자

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지