익산 주택서 70대 남성 2명 흉기에 찔려 숨진 채 발견⋯경찰 수사 중

익산시의 한 주택에서 70대 남성 2명이 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사 중이다.

12일 익산경찰서 등에 따르면 이날 오후 1시께 익산시 망성면의 한 주택에서 “남편이 흉기에 찔렸다”는 신고가 접수됐다.

신고를 접수한 경찰과 소방당국은 주택 내부에서 흉기에 찔린 채 쓰러져 있는 A씨(70대)와 B씨(70대)를 발견하고 병원으로 이송했으나 숨졌다.

A씨와 B씨는 과거 비닐하우스 토지 임차인과 임대인 관계로, 지난해 12월 31일 비닐하우스 임대차 관계가 종료됐음에도 철거와 원상복구가 늦어지면서 갈등이 있었던 것으로 조사됐다.

현장에서는 B씨가 A씨의 주택에 찾아올 당시 가져온 흉기를 포함해 총 2개의 흉기가 발견된 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 “공소권 없음으로 종결될 것으로 보인다”며 “다만 부검을 통해 정확한 경위와 사인을 조사할 방침”이라고 말했다.

