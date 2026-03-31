“빵빵”경적 울렸다며 버스 기사 폭행한 40대 경찰 조사 중

전주덕진경찰서 전경. /전북경찰청

경적을 울렸다는 이유로 버스 기사를 폭행한 운전자에 대해 경찰이 조사에 나섰다.

전주덕진경찰서는 특정범죄가중처벌법상 운전자 폭행 등 혐의로 A씨(40대)를 조사하고 있다고 31일 밝혔다. 또 버스 기사 B씨(50대)도 폭행 혐의로 조사 중이다.

A씨는 지난 20일 오전 11시께 전주시 덕진구 송천동의 한 도로에서 버스에 올라타 B씨의 목을 조르는 등 폭행한 혐의를 받고있다. B씨는 이 과정에서 A씨에게 침을 뱉은 혐의를 받는다.

당시 B씨는 A씨의 차량이 진행하지 않자 경적을 울렸고, 이후 A씨가 버스에 올라 B씨와 다툰 것으로 파악됐다.

경찰은 블랙박스와 CCTV 영상 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.

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