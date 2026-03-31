‘비리농협 척결’···전주농협 ‘정조준’

농협중앙회 검사국 등, 지난 30일부터 전주농협 사무실에서 특별감사 시작 지난 2024년 불거진 임직원 연루 농업회사법인 100억원대 불법대출 의혹 현재 정부, 농협개혁추진단 등 구성하는 등 농협 비리 관련 개혁 진행 중

임인규 전주농협 조합장. 전북일보 DB.

정부가 농협 관련 각종 부정 의혹을 척결하겠다고 팔을 걷어붙인 가운데, 농협중앙회가 전주농협(조합장 임인규)에 대한 특별감사를 2년 만에 시작하면서 관련 배경에 대해 관심이 쏠리고 있다.

지난 31일 농협중앙회 등에 따르면 중앙회는 지난달 30일부터 전주농협 본점 건물에 사무실을 마련하고 특별감사를 진행하고 있다. 이번 특별감사는 농협중앙회 소속 검사국 등에서 진행하는 것으로 확인됐다.

이번 감사는 지난 2024년 전주농협에서 불거진 전 지점장 등 임직원이 연루된 한 농업회사법인의 100억원대 불법 대출 의혹 사건 등을 포함해 다수의 대출 관련 사안에 대한 조사가 진행되는 것으로 파악됐다.

지난 2024년 전북경찰청 반부패경제범죄수사대는 전주농협 내부 임직원이 땅 투기 목적으로 서류상 법인을 세우고 담보 가치를 부풀린 뒤 스스로 부당대출을 내줬는지 여부에 대한 수사를 진행했다. 경찰은 전주농협 임직원 및 법무사 등이 해당 사건에 연루된 것으로 보고 구속영장을 신청했으나 기각됐고, 사건을 검찰에 송치했다.

현재 해당 사건은 검찰에 송치된 지 2년 가까이 지났음에도 아직 수사가 종결되지 않은 것으로 확인됐다.

전주지검 관계자는 “현재 수사가 진행되고 있는 것은 맞다”며 “조직 내부 사정 등 여러 이유가 있어 아직 기소 여부를 결정하지 못했으나, 신속하게 사건을 마무리하도록 하겠다”고 답변했다.

농협 내부에서도 관심이 커지고 있다. 이번 특별감사가 사건 발생 2년여가 지난 뒤 진행되는 점 등에 비춰볼 때 최근 정부가 농협 관련 부정 의혹에 대한 조사 등을 지시한 것이 영향을 끼친 것 아니냐는 것이 농협 내부의 시선이다.

앞서 정부는 농협 운영 전반에 대한 구조적 개혁 과제를 도출하고, 관련 제도 개선을 신속히 추진하기 위한 조치로 지난 2월 ‘농협개혁추진단’을 구성했다.

이 조치는 강호동 농협중앙회장 관련 의혹과 각 지역농협을 둘러싼 각종 논란이 이어지면서 정부가 본격적인 점검에 나섰다는 평가를 받고 있다. 이에 사건이 2년여가 지난 전주농협에 대해서도 특별감사가 이뤄지는 것 또한 관련 개혁 필요성에 대한 정부 의지가 반영된 것 아니냐는 분석이 농협 내부에서 나오고 있다.

또 당시 전주농협 내부에서 제기된 대출 관련 의혹과 관련해 100억원대 사건 외 다른 사안도 함께 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.

농협중앙회 관계자는 “진행됐던 대출 등에 대해 관련 규정에 맞게 진행이 됐는지와 추가 조치 등이 규정에 맞게 이뤄졌는지 등에 대한 조사가 진행될 예정이다”고 말했다.

전주농협 관계자는 “현재 감사가 진행되고 있는 것은 맞다”며 “감사결과가 나오면 규정에 맞게 관련 조치를 진행할 예정이다”고 답변했다.

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