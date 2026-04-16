민주당, 이원택 전북도지사 후보 의결…“인준·감찰·수사 별개”

민주당 최고위서 후보 확정…“인준·감찰·수사 별개” 선 긋기 윤리감찰 지속·경찰 수사 병행…이달 말 의원직 사퇴 예정

이원택 더불어민주당 전북도지사 후보./사진=전북일보DB

더불어민주당이 16일 이원택 국회의원을 전북특별자치도지사 후보로 최종 확정했다. 경선 과정에서 불거진 의혹이 이어지는 가운데 당 지도부는 인준을 강행하며 본선 체제로 전환했다.

민주당은 이날 국회에서 비공개 최고위원회의를 열고 이 의원 후보 인준안을 의결했다. 강준현 수석대변인은 회의 직후 기자들과 만나 “당헌·당규에 따라 후보 인준을 의결했다”고 밝혔다.

이 의원은 지난 10일 실시된 도지사 후보 경선에서 안호영 의원을 꺾고 후보로 선출됐다.

이후 안 의원은 ‘제3자 식비 대납’ 의혹과 관련해 재심을 신청했지만 당 윤리감찰단의 ‘혐의없음’ 판단이 유지되며 최종 기각됐다.

경선 결과에 불복한 안 의원은 단식 농성을 이어가며 후폭풍이 계속되고 있는데, 이에 대해 강 수석 대변인은 “윤리감찰은 계속 진행 중이며 경찰 수사 과정도 지켜보고 있다”고 전했다. 이어 “인준 절차는 당내 규정에 따른 것이고 감찰·수사와는 별개로 봐야 한다”고 덧붙였다.

민주당은 수사 결과에 따라 추가 조치 가능성도 열어뒀다. 강 수석대변인은 “추후 문제가 발생할 경우 별도의 조치가 있을 수 있다”고 언급했다.

전북경찰청도 식비 대납 의혹과 관련해 압수수색을 진행하는 등 수사를 이어가고 있다. 당 윤리감찰단은 강제수사 권한이 없는 만큼 경찰 수사 상황을 모니터링하는 방식으로 감찰을 지속한다는 방침이다.

이런 가운데 이 의원은 도민 참여형 선거대책위원회를 구성하고 경선 갈등 봉합에 나설 계획이다. 이 의원은 “도민과 당원의 선택에 책임을 느낀다”며 “지방선거 승리를 위해 최선을 다하겠다”고 했다. 이 의원은 이달 말 국회의원직을 사퇴한 뒤 도지사 후보로 등록할 예정이다.

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