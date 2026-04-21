진보당 “민주당, 부적격 의원 공천에서 전면 배제해야“

21일 민주당의 공천 행태 규탄·전주시의회 전면 개혁 촉구

진보당 전주시 갑·을·병 지역위원회가 21일 전주시의회 앞에서 더불어민주당의 공천 행태 규탄 및 전주시의회 전면 개혁을 위한 기자회견을 하고 있다. /박현우 기자

진보당 전주시 갑·을·병 지역위원회는 더불어민주당의 공천 행태를 강하게 비판하며 전주시의회의 전면 개혁을 촉구했다.

지역위원회는 21일 전주시의회 앞에서 민주당의 오만한 공천 행태 규탄 및 전주시의회 전면 개혁을 위한 기자회견을 열었다.

김금주 진보당 전주시을공동위원장은 모두발언을 통해 “전주시의회는 더 이상 시민을 대표하는 기관이 아니라 시민 위에 군림하며 권력을 사유화해 온 기득권 정치의 상징으로 전락했다”고 지적했다.

이어 “비리 의혹에도 책임지지 않는 의원들, 도덕적 자격을 잃고도 너무 뻔뻔하게 다시 후보로 나서고 공천받는 현실, 이를 묵인하고 방조하는 거대 정당의 오만함까지 오늘날 전주의 정치를 병들게 하고 있다”고 주장했다.

진보당 전주시 갑·을·병 지역위원회가 21일 전주시의회 앞에서 더불어민주당의 공천 행태 규탄 및 전주시의회 전면 개혁을 위한 기자회견을 열고 ‘부패·비리·구태’ 퍼포먼스를 하고 있다. /박현우 기자

특히 전윤미 전주시의원의 예산 몰아 주기·정섬길 전주시의원의 허위 수당 의혹, 산불 재난 속 관광성 외유를 떠난 전주시의회 등을 비판했다.

지역위원회는 비리 의혹과 도덕성 논란이 있는 부적격 의원들을 지금 당장 공천에서 배제하라고 규탄했다.

이들은 “이것이 무너진 신뢰를 회복하는 최소한의 출발점”이라며 “그렇지 않다면 전주시의회는 시민을 위한 대의기구가 아니라 기득권 정치꾼들의 사유물이라는 비판에서 결코 벗어날 수 없을 것”이라고 입을 모았다.

그러면서 “진정 시민을 무서워할 줄 아는 의회, 시민의 삶을 위해 헌신하는 의회는 오직 주권자인 시민들의 손으로만 만들 수 있다. 기득권 정치를 멈춰 세워 달라"고 입을 모았다.

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