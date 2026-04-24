“제목이 곧 기사”⋯전북일보사, ‘찾아가는 저널리즘' 특강

본보 임직원 기사 작성 역량 강화 위한 실무형 교육 신문·온라인 기사 제목 작성 방법과 중요성 주제로

24일 전북일보 2층 화하관에서 열린 ‘찾아가는 저널리즘 특강’에서 장용석 경향신문 종합편집부장이 신문·온라인 기사 제목 작성 방법과 중요성을 주제로 강의를 진행하고 있다. 조현욱 기자

“기사의 제목은 독자와 만나는 첫 번째 지점이다. 장인이 되기보다, 먼저 완벽한 숙련공이 되겠다는 자세로 제목을 다듬어야 한다.”

전북일보 임직원의 기사 작성 역량 강화를 위해 진행된 실무형 교육에서 강사로 나선 장용석(51)경향신문 편집국 종합편집부장은 이같이 말했다.

전북일보는 24일 본사 2층 화하관에서 ‘찾아가는 저널리즘 특강’을 열고, 신문·온라인 기사 제목 작성 방법과 중요성을 주제로 교육을 진행했다. 이번 특강은 구성원들의 실무 능력과 전문 지식, 편집 역량 강화를 위해 마련됐다.

이날 강의는 장 부장의 현장 경험을 바탕으로 한 실제 사례 중심으로 진행됐다. 특히 기사 작성과 편집 과정에서 놓치기 쉬운 제목의 기능과 역할을 짚으며 실질적인 노하우를 공유했다.

강연은 기사 유형과 구조에 대한 기본 개념 소개로 시작해 제목 작성의 본질과 기능에 대한 설명으로 이어졌다. 장 부장은 “신문 제목은 기사를 요약한 또 하나의 기사”라며, 단순한 장식이 아닌 독자와의 첫 접점으로서 중요한 저널리즘 기능을 수행한다고 강조했다.

제목은 정보 전달을 넘어 뉴스의 중요도를 드러내고 독자의 관심을 유도하는 역할까지 수행한다. 제목의 길이와 표현 방식, 활자 크기에 따라 기사 가치가 달라 보일 수 있는 만큼, 편집자의 판단이 중요하다는 설명이다.

좋은 제목의 조건으로는 간결성, 명확성, 독자 친화성이 제시됐다. 불필요한 수식어를 줄이고 핵심 정보를 중심으로 구성해야 하며, 기사 성격에 맞는 표현을 사용하는 것이 중요하다는 점도 강조됐다.

특히 ‘육하 원칙’을 활용한 제목 작성법이 실무 팁으로 소개됐다. ‘누가·무엇을·언제·어디서·왜·어떻게’ 가운데 핵심 요소를 선별해 조합하는 것이 효과적인 제목 구성의 핵심이라는 설명이다.

이와 함께 최근 신문 제작 경향도 공유됐다. 과거보다 간결한 한 줄 제목이 늘고, 주제와 부제를 나누는 방식은 줄어드는 추세다. 시각적 요소를 강조한 편집이 확대되는 가운데서도 정확한 정보 전달과 균형 있는 구성은 여전히 기본 원칙으로 유지돼야 한다고 강조했다.

전북일보는 디지털 환경 변화로 제목의 영향력이 더욱 커지는 상황에서, 현장에 바로 적용할 수 있는 교육을 통해 구성원들의 콘텐츠 경쟁력을 높여갈 계획이다.

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