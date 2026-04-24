[전북일보 리더스아카데미 13기 5강] 김수인 김창옥아카데미 원장 ‘리더의 말하기’

김수인 원장 “말하기는 퍼포먼스 아닌 일상…계속 표현하도록 노력해야” 품위있는 대화 방법 강연, 자신감 중요성 강조…"발성·템포·미소 등 기억"

전북일보 리더스아카데미 13기 5강이 지난 14일 전북일보사 화하관에서 열려 김창옥아카데미 김수인 원장이 ‘리더의 말하기’를 주제로 강의하고 있다. 조현욱 기자

“말을 잘하고 싶은데... 어떻게 하면 잘할 수 있을까요?”

전북일보 리더스아카데미 13기 5강이 지난 14일 전북일보사 2층 우석대 공자아카데미 중국문화관 화하관에서 열렸다.

5강에는 김수인 김창옥아카데미 원장이 ‘리더의 말하기’를 주제로 품위 있는 말하기에 대해 강의했다.

김수인 원장은 “대부분 듣기만 하거나 할 말이 없다거나 말하는 것을 좋아하지 않는다고 하는 경우가 꽤 많다”며 “말하기는 루틴과 같은 일상이지 퍼포먼스가 아니니 말하기를 즐겨하지 못한다 하더라도 계속해서 표현하도록 노력해야 한다”고 말했다.

또한 “내 말하기는 굉장히 재미없고 지루하고 사람들이 별로 좋아하지 않고 내 말은 두서가 없을거야하며 말하기를 꺼려하시는 분들이 있다”며 “실제로는 사람들은 우리에게 그렇게 관심이 있거나 기억하지 않는다. 우리만의 기준 혹은 나만의 평가일 경우가 많다”고 설명하며 “저는 말하기에서 자신감을 굉장히 중요한 요소라고 생각하며 말을 잘하고 싶다면 일상에서 자주 표현하려고 노력하시고 그런 노력하는 모습을 굉장히 자신감 있게 바라봐 주시는 것이 중요하다”고 강조했다.

김 원장은 “품위 있는 말하기를 하고 싶다면 미소를 머금은 표정을 짓고 상대의 말에 즉각적인 반응보다는 한 템포 쉰 다음에 말을 할 때 끝처리는 올리는 것보다 내려준다”라고 정리했다.

김수인 원장은 파리올림픽 대비 국가대표 심리코칭과 두산그룹 Doosan Cuvex 등에서 활동하고 현재 각종 방송에 출연하며 김창옥아카데미 원장과 휴먼컴퍼니 대표로 스피치와 커뮤니티, 조직관리 등에 대한 특강을 통해 사람과 사람 사이를 따뜻하게 이어주고 있다.

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