군산 회현농협 전국 RPC 경영대상 ‘경영우수상’

조합원 이익·경영 효율 인정

회현농협 미곡종합처리장은 지난해 전국 RPC 경영대상 평가에서 단독 RPC 부분 경영 우수상을 받았다. /사진제공=회현농협

회현농협(조합장 김기동) 미곡종합처리장이 어려운 양곡사업 환경에도 우수한 경영 성과를 내고 있다.

회현농협 미곡종합처리장은 지난 2023년에 이어 2025년에도 전국 RPC 경영대상 평가 단독 RPC 부분 경영 우수상을 받았다.

전국 RPC 경영대상 평가는 농협경제지주에서 전국 RPC를 대상으로 △수확기 벼매입량 △제품판매액 △당기손익 △고품질계약재배량 등의 경영성과 평가 지표를 바탕으로 선정하고 있다.

회현농협은 2025년산 신동진벼 계약재배 수매가를 군산지역 최고 수준인 40kg 기준 7만4500원으로 책정해 농가 소득을 최우선 보장하면서도 안정적인 경영성과를 동시에 달성했다.

특히 조합원 이익과 경영 효율을 함께 끌어올린 전략이 성과로 이어졌다는 분석이다.

이 같은 성과를 기반으로 회현농협은 2025회계연도 약 14억원의 흑자 결산을 기록했다.

또한 지난 2월 대의원총회에서 잉여금 처분을 통해 현금배당금 7억7000만원과 사업준비금 약 4억원 등 총 11억7000만원을 조합원에게 환원하며 경영 성과를 공유했다.

생산 기반 역시 경쟁력을 갖췄다. 회현농협은 2019년부터 농축산순환자원화센터 퇴액비를 활용한 자원순환농법을 도입해 화학비료 사용을 줄이고 토양 생산성을 높이는 친환경 재배 체계를 구축해왔다.

벼 수확 이후 볏짚을 축산농가에 공급하고, 가축분뇨를 다시 농지에 활용하는 순환 구조를 통해 품질 향상과 비용 절감을 동시에 실현했다.

이 같은 기반 위에서 자체 브랜드 ‘옥토진미’는 품질과 인지도를 동시에 끌어올리며 판로 확대와 매출 증가를 견인했다.

옥토진미 쌀은 ‘2025년 전북우수브랜드 쌀’ 대상(전체 1위)과 ‘2025년 팔도 농협쌀 대표브랜드’ 우수상을 수상하며 전국 경쟁력을 입증했다.

여기에 직원들은 농림축산식품부 장관상과 농협중앙회장상 등을 수상했으며, 전국 RPC 부문 4급 특별승진 대상 RPC로 선정되는 등 조직 전반의 역량도 높이 평가받았다.

김기동 조합장은 “어려운 여건 속에서도 성과를 낼 수 있었던 것은 조합원과 임직원이 한마음으로 노력한 결과”라며 “앞으로도 양곡사업 경쟁력을 더욱 강화해 조합원 소득 증대에 기여하겠다”고 밝혔다.

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