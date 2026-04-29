새만금 보리밭 축제 5월 1일 개최…김제시 진봉면 새만금 6공구 갓민가사섬 일원서

‘2026 새만금 보리밭 축제’가 오는 5월 1일부터 3일까지 사흘간 김제시 진봉면 새만금 6공구 갓민가사섬 일원에서 성대하게 열린다.

올해로 15회를 맞이하는 이번 축제는 청보리밭 고유의 경관을 보존하면서 그 가치를 체험과 관광으로 연결한 ‘경관보존형 축제’로, 진봉면 지역발전협의회가 주최·주관하며, 자연 그대로의 아름다움을 살린 포토존을 비롯해 다채로운 문화공연, 전통놀이와 연날리기 체험, 보리를 활용한 향토 먹거리 장터 등 다양한 프로그램으로 꾸며진다.

행사장은 관람객의 동선과 편의를 고려해 공연마을, 산책마을, 체험마을, 부대행사장 등으로 구성됐으며, 개막식에서는 가수 소미, 조연비 등이 출연해 축하 공연을 펼치고, 지역주민이 참여하는 진봉면 주민가요제도 함께 열려 축제의 흥을 더할 예정이다.

산책마을의 경우 보리밭 사이를 걷는 ‘보리밭 사잇길 여행’을 비롯해 ‘황금보리를 찾아라’, ‘스탬프 투어’ 등 자연을 가까이에서 체험할 수 있는 프로그램이 마련됐으며, 체험마을에서는 연 만들기, 달고나 만들기, 옛날 교복 체험 등 부모 세대의 추억을 떠올릴 수 있는 프로그램과 함께 페이스페인팅, 놀이 체험 부스 등 어린이를 위한 다양한 콘텐츠를 운영해 가족단위 방문객들에게 풍성한 즐길거리를 제공한다.

‘2026 새만금 보리밭 축제’의 세부 프로그램과 일정은 공식 홈페이지(barleyfestival.com)와 인스타그램(@barleyfestival)을 통해 확인할 수 있다.

임선구 지역발전협의회장은 “이번 보리밭 축제는 지역 주민과 방문객이 자연과 문화를 함께 즐길 수 있는 뜻깊은 자리”라며, “푸른 보리밭의 장관 속에서 다양한 세대가 어우러지는 소중한 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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