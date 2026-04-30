임형택 익산시장 예비후보, ‘익산 OK버스’ 공약 발표

무료 버스 확대, BRT·DRT 도입, 스마트 시스템 구축 등 통해 시민 삶의 질 향상

임형택 익산시장 예비후보가 30일 익산시청에서 기자회견을 열고 시민 중심 대중교통 혁신 ‘익산 OK버스’ 공약을 발표하고 있다./사진=송승욱 기자

임형택 익산시장 예비후보가 시민 중심 대중교통 혁신 ‘익산 OK버스’ 공약을 발표했다.

그는 30일 익산시청에서 기자회견을 열고 “익산 버스 교통은 시민들이 가장 크게 불편을 느끼는 분야 중 하나”라며 “복잡함은 줄이고 혜택은 즉시 체감할 수 있는 실용적인 교통 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.

멀리 돌아가는 출퇴근 노선, 불편한 어린이 버스비 지원, 부정확한 버스 운행 안내, 낡은 버스정류장 등을 획기적으로 개선해 시민 삶의 질을 향상하겠다는 것이다.

‘익산 OK버스’ 공약은 다섯 가지 핵심 과제로 구성됐다.

우선 제로(무료) 버스 정책을 단계적으로 확대한다. 1단계에서는 아동·청소년과 65세 이상 어르신에게 무료 이용을 적용하고, 어린이 버스비 지원 방식도 후불 정산에서 즉시 감면 방식으로 전환한다. 이후 대상을 대학생과 청년층으로 확대하고, 최종적으로 전 시민 무료화를 추진한다.

또 간선급행버스체계(BRT)를 도입해 익산역을 중심으로 새만금과 국가식품클러스터를 연결하는 급행 노선을 신설하고, 수요응답형 교통체계(DRT)를 도입해 대중교통 취약지역과 주요 거점을 유연하게 연결하고 동·서부권 접근성을 개선한다.

아울러 인공지능(AI)을 활용한 유동인구·생활권 데이터 분석을 통해 버스 노선을 개편하고 실시간 버스 정보의 정확도를 높이는 한편, 노후 버스정류장을 냉난방 기능과 음성 안내 등을 갖춘 스마트 쉘터로 개선한다는 계획이다.

재원 마련 방안으로 정부 공모사업을 통한 국비 확보와 이용률이 낮은 노선 정비를 통한 예산 절감, 전북특별자치도와의 재정 매칭 등을 제시했다.

그는 “익산 OK버스는 단순한 교통 정책을 넘어 도시 구조를 바꾸는 혁신”이라며 “자동차 중심 도시에서 대중교통·자전거·보행 중심 도시로 전환해 시민 삶의 질과 지역상권을 동시에 살리겠다”고 다짐했다.

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