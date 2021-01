이정환 한국폴리텍대학 김제캠퍼스 교수, SCI급 저널 논문 게재

이정환 한국폴리텍대학 김제캠퍼스 교수

한국폴리텍대학 김제캠퍼스(학장 박상호)는 이정환(기계시스템과) 교수가 참여한 연구논문이 과학기술논문인용색인(SCI)급 저널에 게재됐다고 밝혔다.

이정환 교수는 지난 2019년 연구개발 과제에 참여하기 시작해 복합소재를 사용한 가공 특성을 분석한 연구를 수행했으며 SCI급 저널 논문에 게재하는 성과를 거뒀다. 산업 현장에서는 복합소재를 사용한 항공 부품 및 자동차 부품의 적용이 활발하게 이루어지고 있는 만큼 유효한 연구 성과라고 할 수 있다.

“Study on Burr Formation and ToolWear in Drilling CFRP and Its Hybrid Composites”라는 논문 제목으로 게재된 해당 논문은 탄소섬유와 아라미드섬유를 혼용한 복합소재를 개발하여 가공 특성을 분석한 논문이다.

전라북도에서 중점적으로 육성하고 있는 탄소산업과 복합소재 산업 발전에 기여할 것으로 판단되며 한국폴리텍대학이 보유하고 있는 Learning Factory와 우수 기자재를 활용하여 연구성과를 거둔 점을 우수하게 평가할 수 있다.

또한 새로운 복합소재 개발을 통하여 한국폴리텍대학에서 추구하는 신산업과 신성장 동력의 밑거름이 될 수 있을 것으로 판단된다.