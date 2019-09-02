익산지역 소외계층 아동 후원 이어져

익산시 어양동 소재 생생마디한의원 김종한 원장은 2일 정헌율 익산시장을 방문해 아동양육시설 아동 60명의 1년분 한약(시가 3300만원 상당)후원을 약정했다.

김 원장은 “아동양육시설 아동의 건강 증진을 위한 진료상담과 한약치료 등을 지원할 계획이다”며 “아동이 건강한 심신을 바탕으로 미래에 멋진 사회구성원이 되길 바라며, 앞으로도 지역사회 내 도움이 필요한 아동에게 힘을 보태고 싶다”고 말했다.

이에 정 시장은 “아동양육시설을 위한 지역사회의 관심과 참여에 큰 의미를 던져줄수 있고, 지역사회복지의 좋은 사례가 될 것이다”며 감사의 뜻을 전했다.

사적 친목모임인 디딤돌회(회장 박인배)도 같은날 정헌율 시장을 찾아 저소득층 아동 100명에게 5개월 동안 1만원씩의 500만원을 디딤씨앗통장 예금으로 후원키로 약속했다.

이번 후원금은 디딤돌회 회원들의 회비 일부를 모은 것으로 디딤씨앗통장과 연계해 지원될 예정이다.

박 회장은 “지난해에 이어 올해에도 회원들의 마음을 모아 저소득층 아동들을 후원하게 되어 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 기회가 된다면 지속적으로 후원하는 모임으로 거듭날 것이다”고 말했다.

정 시장은 “한마음 한뜻으로 동참해준 디딤돌회 회원들에게 다시한번 감사하다”며“함께 나누고자 하는 마음의 크기만큼 우리 아이들의 꿈과 희망도 커지기를 바란다”고 말했다.

한편, 디딤씨앗통장이란 저소득층 아동의 대학 진학, 직업훈련 등에 소요되는 초기 비용 마련을 위한 것으로, 매월 일정금액을 저축하면 국가(지자체)에서 1:1 정부매칭 지원금으로 같은 금액을 적립해주는 아동 자립지원 사업이다.

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