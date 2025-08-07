김의겸 새만금개발청장 "새만금 MP변경 용역 앞당길 것"

"MP변경은 지난 정부에서 잡혀져, 지킬 필요 없어"

김의겸 새만금개발청장이 7일 전북특별자치도청에서 기자간담회를 갖고 있다./백세종 기자

김의겸 새만금개발청장은 7일 "‘새만금 기본계획(MP) 변경 용역’을 앞당겨 마무리 할 생각"이라고 7일 밝혔다.

김 청장은 이날 오전 전북특별자치도 기자실에서 열린 기자간담회에서 "MP는 올해 연말까지 용역 마무리 계획이 돼 있었는데, 사실 이 일정은 지난 정부에서 잡혀진 일정"이라며 "그것(그 시한)을 지킬 필요는 없고 빨리 그 청사진을 만들어 놔야 SOC 조기 완공이든 수변도시 개발이든, 여러가지 일을 할 수 있기에 앞당겨 달라고 재촉하고 있다"고 말했다.

그는 "현재까지 검토 단계이고 구체적인 건 아니지만 이제 이재명 정부가 들어섰기에 내용에 변화가 있는 것"이라며 "RE100 산단지정에 맞춰 그 시기가 많이 앞당겨지지는 않겠지만 MP변경 속도를 내달라 하고 있다"고 덧붙였다.

김 청장은 "밖에서 보던 새만금과 취임해서 본 새만금은 많이 달랐다"며 "특히 새만금은 지난 정부에서 8개월 동안의 공백이 있었고 새만금의 대전환이 필요한 시점에 제가 해결해야 될 과제에 대해 어깨가 무겁다"고 말했다.

또 자신이 청장으로 임명된 것에 대해서는 "(제가)새만금에 관한 경험은 일천하지만 새로운 접근 방법으로 새만금의 문제를 해결하라는 인사권자의 뜻이 (청장 임명에) 있지 않나 생각한다"며 "그전에 주로 전문 관료 출신들이 (청장으로서) 일을 열심히 해왔지만 관료 출신이 갖는 한계가 있었다"고 밝혔다.

그러면서 "이해관계 충돌, 예산 확보 등 정무적으로 판단하고 정치적으로 해결해야 할 과제들이 (새만금에) 있다"며 "제가 인사권자는 아니지만 (청장 임명의 이유를) 단지 그렇게 넘겨짚어 본다"고 덧붙였다.

새만금 현안과 관련해서는 "해수 유통, 조력 발전 등 여러 가지 이야기들이 오랫동안 나왔지만 뚜렷한 결론이 아직 나오지 않았다"며 "이 두 가지 문제는 여러 이해관계, 기술적 어려움이 있는데 여러 방안 중 어떤 장단점이 있는지 면밀히 살펴 결정짓겠다"고 말했다.

이어 "(전국에) 여러 RE100 산단 후보지가 있지만 우리 새만금은 기반 시설이 가장 잘 갖춰져 있고 어쩌면 스마트 그린 산단을 추진할 때부터 준비가 돼 있었다"며 "RE100 산단이 새만금 발전의 디딤돌이 되도록 제가 역할을 해야 하지 않을까 생각한다"고 의지를 다졌다.

아울러 김 청장은 "새만금의 수많은 사업이 하나하나 예타(예비타당성조사)를 받으면서 나아가다 보니 한없이 늘어지는 측면이 있고, 단군 이래 최대의 국책 사업이라지만 사실 점점 잊혀져가는 사업이 돼가는 게 현실"이라며 "사업이 속도를 내려면 새만금 사업 일괄 예타 면제가 유력한 방법이고 그것을 위해 (제가) 미력이나마 힘을 보태겠다"고 피력했다.

