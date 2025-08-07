장수교육지원청, 특수교육대상학생 맞춤형 여름 프로그램 운영

-창의적 체험 통해 스스로 배우고, 함께 성장하는 교육 실현

3d펜 메이킹 활동 /사진제공=장수교육지원청

장수교육지원청(교육장 추영곤)이 관내 특수교육대상학생을 위한 맞춤형 여름방학 프로그램을 운영해 학생들의 흥미와 발달 특성을 고려한 체험 기회를 제공했다.

장수교육지원청은 여름방학을 맞아 관내 유·초·중·고 특수교육대상학생 18명을 대상으로 맞춤형 창의 체험 프로그램을 지난 4일과 7일 총 2회에 걸쳐 운영했다고 밝혔다.

이번 프로그램은 장수교육지원청 특수교육지원센터에서 학생 개별의 발달 수준과 흥미를 고려한 창의 체험 중심 활동으로 구성됐다.

프로그램은 △3D펜 메이킹 △로봇 과학 체험 △푸드테라피 등 학생 참여형 콘텐츠를 통해 주도적 활동, 협력, 완성의 경험을 동시에 제공함으로써 단순한 체험을 넘어 교육적 성취와 자존감 향상까지 이끌어 냈다.

장수교육지원청은 이번 프로그램의 핵심 목표를 △창의적 사고력 증진 △자기효능감 향상 △또래 간 상호작용을 통한 사회성 발달로 설정하고, 이를 반영한 체험 중심 구성과 단계별 활동 설계를 추진했다.

특히 각 활동은 소그룹 협업과 결과물 완성 경험을 통해 학생들이 함께 소통하고 도전하며 성취하는 교육적 효과를 경험하도록 설계됐다.

공감소통 푸드테라피 활동 /사진제공=장수교육지원청

프로그램에 참여한 학부모들은 “아이가 직접 무언가를 만들어보고 다른 친구들과 함께하는 과정에서 눈에 띄게 밝아졌다”며 “자존감이 높아지고 다음 활동을 기다리게 된다는 점에서 매우 의미 있는 경험이었다”고 입을 모았다.

추영곤 교육장은 “이번 프로그램은 방학기간 특수교육대상학생이 배움의 주체로 설 수 있도록 돕는 통합적 교육활동의 일환”이라며 “앞으로도 학생 개개인의 다양성과 가능성을 존중하는 맞춤형 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 누구나 함께 배우고 성장할 수 있는 교육 환경을 만들겠다”고 말했다.

한편 장수교육지원청은 연중 다양한 치료지원, 진로 탐색, 통합체험 활동을 통해 장애 유형과 관계없이 학생 모두의 성장을 도모하는 특수교육 지원체계를 운영하고 있다.

