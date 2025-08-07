소비쿠폰, 2주만에 2조6000억(46%) 사용...음식업종 최다

대통령실 "음식점·주유·의류 등 생활밀착 업종 증가세 두드러져"

"소비 심리 살아나…지방에서도 독려할 것"

강유정 대변인이 7일 용산 대통령실에서 브리핑을 하고 있다. /연합뉴스 제공

민생회복 소비쿠폰 지급 이후 생활 밀착 업종의 매출액이 증가한 것으로 나타났다.

강유정 대통령실 대변인은 7일 서면 브리핑에서 "행정안전부가 지난달 21일부터 이달 3일까지 9개 카드사로부터 업종별 소비쿠폰 사용액과 매출액 자료를 받아 분석한 결과 이같이 나타났다"고 밝혔다.

이달 3일 기준, 신용·체크카드로 지급된 소비쿠폰 5조 7679억 원 가운데 46%인 2조 6158억 원이 사용됐다.

소비쿠폰 지급 전인 7월 셋째주(7월 14~20일) 대비 7월 넷째주(7월 21~27일) 가맹점 전체 매출액은 19.5%, 다섯째주(7월 28일~8월3일) 매출액은 8.3% 증가한 것으로 분석됐다고 강 대변인이 전했다.

업종별로는 대중음식점이 1조 989억 원(41.4%)으로 가장 많았고, 마트·식료품(4077억, 15.4%), 편의점(2579억, 9.7%), 병원·약국(2148억, 8.1%), 의류·잡화(1060억, 4.0%), 학원(1006억, 3.8%), 여가·레저(760억, 2.9%) 순이었다.

매출액 증가 폭이 큰 업종은 음식점(2677억원), 주유(1326억원), 의류·잡화(1042억원), 마트·식료품(884억원) 순으로 나타나는 등 생활 밀착 업종에서 증가세가 두드러졌다고 전했다.

강 대변인은 "소비쿠폰 발급을 계기로 소비 심리가 되살아나고 있는 만큼, 정부는 국민들께서 신속히 사용할 수 있도록 소비 촉진 캠페인도 전개할 계획"이라며 "오늘 발표된 '지방 살리기 상생 소비 활성화 방안'을 통해 지방에서도 소비쿠폰 사용을 독려해 지역 경제 활성화의 마중물이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

저작권자 © 전북일보 인터넷신문 무단전재 및 재배포 금지