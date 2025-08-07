국민의힘 당 대표 후보, 김문수·안철수·장동혁·조경태 압축

(왼쪽부터)김문수, 안철수, 조경탸, 장동혁 후보. 연합뉴스 자료사진

국민의힘 당권주자가 김문수·안철수·장동혁·조경태 당 대표 후보 4명으로 압축됐다. 강성과 혁신의 중간지대를 자처했던 주진우 후보는 예비경선에서 탈락했다.

7일 국민의힘은 “8·22 전당대회 당 대표 선출을 위한 본경선 진출자 4명을 확정했다”면서 이같은 내용을 발표했다.

앞서 국민의힘은 5~6일 양일간 책임당원 투표 50%, 국민 여론조사 50%를 반영해 예비경선을 실시했다. 국민 여론조사는 역선택방지조항을 적용해 국민의힘 지지자 및 무당층을 대상으로 했다.

후보 간 순위 및 득표율 등 구체적인 결과는 본경선에 영향을 미치지 않도록 비공개로 했다.

최고위원 본경선에는 김근식·김민수·김재원·김태우·손범규·신동욱·양향자·최수진 후보 등 총 8명이 진출했다. 장영하·함운경·홍석준·황시혁 후보는 탈락했다.

국민의힘 전당대회 본경선은 오는 20일과 21일 양일간 당원 투표 80%, 국민 여론조사 20% 비율로 진행된다. 과반 득표자가 없을 경우 1·2위 후보는 24~25일 결선투표를 치른다. 최종 결과는 22일 충북 청주 오스코에서 열리는 전당대회에서 발표될 예정이다.

