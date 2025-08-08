10대 운전 렌트카 가로등 들이받아 3명 부상

익산소방서 전북일보 DB.

익산에서 10대 청소년들이 몰던 렌트차량이 가로등을 들이받아 3명이 부상을 입었다.

8일 익산소방서, 익산경찰서 등에 따르면 이날 오전 2시 20분께 익산시 모현동의 한 도로에서 A양(18)이 몰던 승용차량이 경계석을 넘어 가로등을 들이받았다.

이 사고로 동승자 B군(18)이 머리 등에 큰 부상을 입고 전주시 한 병원으로 이송됐으며, A양과 동승자 C군(16)도 좌측 대퇴골과 무릎 등에 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

무면허 운전과 음주운전은 아닌 것으로 조사됐다.

경찰은 운전 부주의로 인한 사고로 보고 렌트카 대여 명의 등 범죄 혐의점 등을 조사 중이다.

