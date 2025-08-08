이전기사
UPDATE 2025-08-08 10:25 (Fri)
10대 운전 렌트카 가로등 들이받아 3명 부상

김경수 웹승인 2025-08-08 09:53 수정 2025-08-08 10:00

익산소방서 전북일보 DB.

익산에서 10대 청소년들이 몰던 렌트차량이 가로등을 들이받아 3명이 부상을 입었다.

8일 익산소방서, 익산경찰서 등에 따르면 이날 오전 2시 20분께 익산시 모현동의 한 도로에서 A양(18)이 몰던 승용차량이 경계석을 넘어 가로등을 들이받았다.

이 사고로 동승자 B군(18)이 머리 등에 큰 부상을 입고 전주시 한 병원으로 이송됐으며, A양과 동승자 C군(16)도 좌측 대퇴골과 무릎 등에 부상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

무면허 운전과 음주운전은 아닌 것으로 조사됐다.

경찰은 운전 부주의로 인한 사고로 보고 렌트카 대여 명의 등 범죄 혐의점 등을 조사 중이다.

 

#익산 #10대 #렌트카 #사고
김경수 kks4483@naver.com
