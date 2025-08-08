김제 진봉면 지사협, 복날 삼계탕 나눔행사

김제시 제공

김제시 진봉면 행정복지센터는 8일 지역사회보장협의체가 복날을 맞아 무더위 취약 어르신 100명을 대상으로 삼계탕과 우뭇가사리 냉국을 정성껏 만들어 전달했다고 밝혔다.

이번 봉사활동은 중복과 말복 두 차례에 걸쳐 협의체 위원 20여 명이 함께 참여해 혹서기 속 어르신들의 건강을 지키고 지역사회에 따뜻한 정을 나누는 뜻깊은 나눔활동이었다.

지역사회보장협의체는 무더운 날씨에도 불구하고 이른 아침부터 각종 한방 재료를 끓여 우려낸 육수로 만든 영양 가득한 삼계탕과 다채로운 채소를 넣어 시원하게 만든 우뭇가사리 냉국을 각각 100인분을 제작해 직접 전달하고 안부를 살폈다.

또, 대상 세대를 방문해 어르신의 건강상태와 애로사항을 꼼꼼히 살피고, 주변 어려운 이웃에 대한 관심과 적극적인 신고를 당부하는 등 복지사각지대 해소를 위한 홍보 활동도 함께 진행했다.

유석 진봉면장은 “무더위 속에서도 정성을 다해 봉사해 주신 위원들의 노고에 깊이 감사드리며, 앞으로도 진봉면민의 복지 증진을 위해 민·관 협력사업을 강화해 이웃을 세심히 보살피겠다.”고 전했다.김제=강현규 기자

