김관영 지사 "완주전주 통합 무산되면 패배주의 확산 우려"

최근 전북차세대기업인클럽 조찬간담회서 밝혀

"설득이 포인트, 절박한 심정으로 임하고 통합현안에 임해"

김관영 전북특별자치도지사(사진 아래쪽 가운데)가 지난 7일 전북차세대키업인클럽 조찬간담회에서 기념촬영을 하고 있다./사진=전북차세대기업인 클럽 제공

김관영 전북특별자치도지사는 최근 "완주·전주 통합이 무산되면 패배주의가 확산될 개연성이 있다"고 말했다.

김 지사는 지난 7일 전주 베스트웨스턴 호텔에서 열린 전북차세대기업인클럽(Jnel, 회장 신명교)과의 지역현안 및 기업별 현장애로 사항 조찬 간담회에서 완주·전주 통합과 관련해 "설득이 포인트이고, 도민들이 힘을 모으고 우리가 해낸다면 올림픽 유치와 전북 발전에 긍정적으로 작용할 것이다. 절박한 심정으로 임하고 있다”면서 이같이 말했다.

그러면서 그는 “인센티브를 동반한 행정 통합은 새 정부 핵심 과제”라면서 “완주 전주 통합은 105개 통합과제의 성실한 추진으로 더 큰 성장의 발판이 될 것”이라고 밝혔다.

김 지사는 전북의 당면 현안인 2036 하계올림픽 유치에 대해 "“매년 2000여명의 청년들이 전북을 빠져나가고 있는 현 상황에 하계올림픽 전주유치는 완주·전주 통합과 함께 또하나의 젊은 세대의 기회가 될 수 있다”고도 했다.

이어 김 지사는 기업별 현장애로사항을 청취하며 “Jnel의 대표 평균나이가 46세라고 들었는데, 우리 전북경제의 미래라고 생각한다며 앞으로 기업경영에 있어 어려움이 있는 경우 우리 도 기업애로해소과에 언제든 연락 달라”고 당부했다.

Jnel은 중소벤처기업진흥공단이 2008년에 설립한 기업인모임으로 경영인2세를 위주로 젊은 기업가 50명으로 구성된 단체이다.

신 회장은 "기업애로해결에 적극적으로 의견을 들어준데에 감사의 인사를 드린다"며 “전북의 현안들이 차질 없이 추진돼 성과를 낼 수 있길 희망한다”고 감사의 뜻을 전했다.

